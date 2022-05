Un like di Massimiliano Rosolino per prendere le distanze da Manuel Bortuzzo? Il gesto fa parlare

Un like potrebbe significare tutto o niente, potrebbe esser stato messo per sbaglio, potrebbe invece essere una presa di posizione ben chiara. E spesso può anche causare delle vere e proprie discussioni, anche sui social. Sta succedendo nelle ultime ore dopo che Massimiliano Rosolino, ha “piacciato” un post instagram di Daniela Martani . Il nuotatore segue la Martani, sua compagna di viaggio sull’Isola dei famosi, sua naufraga, se così possiamo dire e ieri, ha messo un like a un post dell’ex isolana, relativo a Manuel Bortuzzo e a quello che era successo nella puntata del Maurizio Costanzo Show in cui è stato ospite. Un like che appunto, come abbiamo detto, non è passato inosservato.

Ma che cosa ha scritto la Martani e che cosa potrebbe significare quel like?

Le parole di Daniela Martani su Manuel Bortuzzo

Riferendosi a quanto accaduto nella puntata del Costanzo Show, con la infelice battuta di Costanzo e le frasi di Manuel su Lulù, la Martani ha scritto: “Questo modo di parlare, ridacchiando, di qualcuno con cui si è fatto l’amore, condiviso momenti importanti, scambiati promesse e giurato pubblicamente amore eterno fino a qualche settimana fa, lo trovo squallido e irrispettoso e restituisce un’immagine di Manuel Bortuzzo pessima“.

E ancora: “Gli amori non vanno e vengono, gli amori restano. Le persone superficiali fanno così, come te caro Manuel, perché i sentimenti sono una cosa seria a qualsiasi età e non ci si può giocare a proprio piacimento ma soprattutto le persone non si umiliano così. Sei una grande delusione.“

Il like di Rosolino, che è amico di Manuel e al suo fianco ha girato anche un film, lascia intendere che anche persone a lui vicine non stiano apprezzando questo atteggiamento. E potrebbe non essere un caso, come in molti hanno notato, anche il fatto che ieri mattina Rosolino, fosse in compagnia di Monica Contraffatto, una atleta paralimpica che ha sempre accusato Manuel di vittimismo e di essere alla ricerca di visibilità, non gradendo molto di quello che ha fatto nei confronti di Lulù, anzi schierandosi spesso dalla sua parte…