Isola dei famosi 2022 arrivano i rinforzi: chi sono i nuovi 4 naufraghi, tutti i nomi

Un altro mese e mezzo in compagnia dell’Isola dei famosi 2022 ed è chiaro che servano dei rinforzi anche perchè a breve, il programma potrebbe diventare una succursale di New Amsterdam…Tra naufraghi in infermeria e ritirati i concorrenti di questa edizione, che sono in Honduras già da due mesi, stanno dimostrando grande tempra ( sono persino dimagriti molto di meno rispetto ai concorrenti delle passate edizioni, nonostante tutto). Blind si è rimesso ed è tornato in gioco ma ieri il reality potrebbe aver perso definitivamente Roger, a causa del suo infortunio in diretta e anche Guendalina Tavassi al momento è ai box, ferma a causa di un piccolo problemino. Servono i rinforzi, non a caso, nella puntata di lunedì sera dell’Isola dei famosi, entreranno 4 nuovi naufraghi pronti a dare linfa fresca al programma.

Vi ricordiamo che la finale dell’Isola dei famosi 2022 è prevista per il 27 giugno per cui Ilary e tutta la squadra, ci faranno compagnia anche in questo inizio d’estate.

Ma scopriamo adesso i nomi dei 4 naufraghi pronti per sbarcare in Honduras già dalla puntata di lunedì.

Isola dei famosi 2022: 4 nuovi naufraghi pronti a sbarcare in Honduras

Il primo nuovo concorrente ufficiale dell’Isola dei famosi 2022 è Marco Maccarini, nato a Torino il 22 luglio 1976. Forse ai più giovani il suo nome non dirà nulla ma ha davvero una storia importante nel mondo della tv. Storico conduttore di MTV, dove è stato il volto per tanto tempo di Total Request Live, ha fatto parte anche degli inviati de Le Iene e, nel 2015, è stato uno dei professori di canto di Amici. Il secondo naufrago pronto a sbarcare in Honduras è Luca Daffrè un ragazzo invece molto conosciuto dal pubblico di Canale 5. Ex tentatore, ed ex corteggiatore di Uomini e Donne lo abbiamo visto durante il trono di Teresa Langella. E poi ancora a Uomini e Donne nel periodo in cui sul trono c’era Angela Nasti sorella di Chiara. Non è stato mai scelto. Adesso è pronto a farsi conoscere anche al pubblico dell’Isola dei famosi 2022.

E poi ancora, un altro naufrago pronto a sbarcare in Honduras è Gennaro Auletto, modello italo-marocchino 22enne che si definisce “ambizioso, solare ed indipendente“.

Non ha bisogno di presentazioni Pamela Petrarolo. Conduttrice, showgirl e storico volto di Non è la Rai, l’abbiamo vista su Canale 5 anche a All Together Now faceva parte del muro e torna nel mondo del reality a 16 anni di distanza dalla partecipazione alla terza edizione de La Fattoria.