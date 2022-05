Alessandro lascia l’Isola dei famosi perchè Carmelina non sta bene? La risposta della sorella

La scelta di Alessandro Iannoni ha stupito molti spettatori ieri. Eppure, già da giorni, si parlava sui social di questa sua decisione. Era abbastanza nota come cosa, a quanto pare. Tutti sapevano che Alessandro non avrebbe continuato, come ha confermato anche suo padre a Fanpage, per i motivi che ha esplicitato nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera. Motivi di studio ma a quanto pare, non per tutti, può essere vero…Ci sono state tante voci, e molte altre continuano a esserci anche in queste ore tanto che, a parlare, via social, è anche Carmelina, la sorella minore di Alessandro. La figlia di Carmen di Pietro ha deciso di dire la sua sui social, perchè qualcuno ha messo in giro altre voci. Secondo molti spettatori del reality di Canale 5, Alessandro sarebbe preoccupato per la salute di Carmelina. Come mai? La figlia di Carmen di Pietro ha il covid. E’ stata proprio lei a parlarne sui social, spiegando che Alessandro non è stato neppure informato di questa cosa, prima di prendere la sua decisione e che quindi, la scelta, non è stata in nessun modo influenzata da questa notizia che riguarda appunto la sua salute.

Alessandro lascia l’Honduras per sua sorella?

Viste le voci insistenti, soprattutto sui social, Carmelina, che è legatissima a suo fratello, ha voluto rispondere a chi la sta in qualche modo “accusando” di essere la causa di questo abbandono. Ribadisce anche la minore dei figli di Carmen di Pietro, che Alessandro ha lasciato il reality per motivi di studio. Per qualcuno potrebbe sembrare esagerato ma ci sono ragazzi responsabili che non hanno ambizioni di sola tv o spettacolo e che sanno quanto sia importante un percorso universitario fatto bene. Alessandro a quanto pare, è uno di quelli. Carmelina sta bene, ha il covid ma senza nessuna grave conseguenza. Per cui non ha ritenuto neppure necessario dirlo a suo fratello prima della scelta. La ragazza ha anche spiegato che Alessandro torna per stare con lei in Italia, questo è vero, forse anche per permettere a sua madre di continuare senza avere troppi pensieri, sapendo che il maggiore dei suoi figli, tornerà a gestire la situazione. Ma nulla c’entra appunto, il covid.