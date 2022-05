Perché Guendalina Tavassi non è stata invitata nello studio dell’Isola dei famosi?

Mentre Guendalina Tavassi continua a mangiare di tutto, tra un boccone e l’altro spiega perché era assente nello studio dell’Isola dei famosi. Non l’hanno invitata, ovviamente spera lo facciano ma non sa nulla, se non il motivo per cui nonostante fosse in Italia non ha partecipato all’ultima puntata del reality show. La verità è che è scaduto il contratto, non solo a Guendalina Tavassi ma anche ad Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez. Niente di riconducibile quindi alla decisione di abbandonate l’Isola dei famosi, così racconta Guendalina. Il regolamento prevedeva che i naufraghi scegliessero se restare o tornare a casa, perché la finale era prevista il 23 maggio e invece Ilary Blasi ha annunciato che l’ultima puntata andrà in onda il 27 giugno. In lacrime la Tavassi ha detto addio al sogno di vincere il reality show e chissà come avrà preso il mancato invito in trasmissione.

Guendalina Tavassi spiega il contratto scaduto

E’ a Fanpage che spiega: “Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo”.

Tutto molto chiaro, il contratto è cessato e per i quattro naufraghi che hanno scelto di lasciare l’Isola dei famosi non c’è stata alcuna apparizione. Chissà se Guendalina e i suoi colleghi appariranno stasera, per il momento non si sa nulla. Ognuno dei 4 aveva una motivazione personale per lasciare e la Tavassi aveva la necessità di tornare dai suoi figli perché il periodo che la famiglia sta vivendo è molto delicato. Intanto, Guendalina mangia, aggiunge filtri alle foto da naufraga e si gode tutta la felicità che gli regala Cuore.