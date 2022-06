Dietro front di Sonia Bruganelli per il GF VIP 7: l’opinionista ha ridetto si

Non sono mancate in questi mesi interviste sulle riviste più lette in Italia, racconti nei post sui social, chiacchiere con i fan. Sonia Bruganelli, dopo aver salutato il Grande Fratello VIP 6 e il suo ruolo di opinionista, durato sei mesi, aveva più volte ribadito che no, non ci sarebbe stata un’altra edizione per lei. L’imprenditrice infatti ama lavorare dietro le telecamere, ama preparare i programmi, essere colei che dà vita agli show e mette insieme tutti i pezzi. Lo ha detto più volte, lo ha dichiarato persino sulla rivista di Alfonso Signorini, lo stesso che a quanto pare, a detta di Tvblog, non potrebbe fare a meno della Bruganelli. Sia chiaro: trattasi di indiscrezioni, di rumor. Secondo quanto si legge in un articolo di TVBOG pubblicato proprio poche ore fa, la Bruganelli avrebbe deciso di accettare il ruolo di opinionista nella settima edizione del Grande Fratello VIP, a dispetto di quello che aveva dichiarato fino a poche settimane fa. Ripetiamo: trattasi di indiscrezioni, non è detto che sia così o almeno, per ora, la moglie di Paolo Bonolis non ha smentito o confermato via social.

Sonia Bruganelli pronta a tornare in diretta con il GF VIP 7?

Al momento sappiamo ben poco di questa settima edizione del Grande Fratello VIP. I nomi dei papabili concorrenti non mancano e ogni settimana se ne aggiungono altri. Il reality, che sarà condotto anche quest’anno da Signorini, prenderà il via il 19 settembre. E stando appunto a quanto si legge su Tvblog, il direttore della rivista Chi e conduttore del reality di Canale 5, si sarebbe trovato così tanto bene al fianco di Sonia Bruganelli, da volerla nuovamente al suo fianco. Nonostante le resistenze dell’imprenditrice, alla fine Signorini avrebbe fatto centro, strappandole quel si. Restiamo in attesa di conferme o di smentite, il mondo della tv è pieno di colpi di scena. Basti pensare che fino a qualche ora fa si parlava di una furiosa lite tra Signorini e Soleil e invece poi è arrivato un video che mostra i due, amabilmente insieme…