Soleil e Sonia Bruganelli pronte a lavorare insieme?

C’è un post condiviso da Sonia Bruganelli che sta facendo impazzire i fan di Soleil Sorge: presto potrebbero essere una nuova coppia in un nuovo progetto? E’ sul profilo Instagram della Bruganelli che poco fa è apparso il desiderio di una pagina fan dell’ex gieffina vip, quella di vederle insieme. Grandi elogi per il duo e la moglie di Paolo Bonolis ha acceso l’entusiasmo di chi le vorrebbe davvero insieme. “Prossimamente… a grande richiesta” è il commento dell’ex opinionista del GF Vip. A dire il vero in molti hanno chiesto ironicamente chi abbia fatto una richiesta del genere. La Bruganelli adora scatenare le polemiche e durante il reality show di Alfonso Signorini ha adorato anche Soleil.

Bolle qualcosa in pentola per Sonia Bruganelli e Soleil Sorge?

Sonia nel suo ruolo di opinionista è stata spesso accusata di prendere sempre le difese della Sorge. L’ha resa immune alle nomination così tante volte da perdere il conto, l’ha sempre esaltata e ha anche spiegato il perché le piacesse così tanto. Potrebbe davvero esserci un programma in cantiere per loro? Magari potrebbero essere le prossime opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello?

Molti giurano che non vedranno in tv niente che le riguardi, altri non vedono l’ora. C’è anche chi invece pensa che Sonia e Soleil al massimo faranno una diretta social insieme o in ogni caso qualcosa che diamo meno visibilità di un programma televisivo. Qualcuno però ricorda che tempo fa la Bruganelli fece una dichiarazione su Soleil e la possibilità che partecipasse ai programmi di Bonolis.

“Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in TV… Ma chi l’abbandona. Soleil il prossimo anno sarà in tutti i programmi di Bonolis” disse. Attendiamo il seguito, se ci sarà.