Eva Henger si scusa con sua figlia, Mercedesz sotto shock: “Sto avendo un attacco di panico”

Chi conosce bene la storia di Eva Henger e Mercedesz sa che tra le due donne c’è un legame fortissimo ma che allo stesso tempo, per via dei loro caratteri forti, andare d’accordo, negli ultimi anni, non è stato affatto facile. Le due sono state protagoniste di scontri molto forti, per diverso tempo non si sono parlate. C’è stato un periodo in cui Eva continuava ad accusare l’ex fidanzato di Mercedesz di farle del male, sia fisicamente che psicologicamente, nonostante la ragazza continuasse a smentire tutte le sue parole. Nell’ultimo periodo però le cose sono cambiate e forse, anche dopo l’incidente che l’ha coinvolta, Eva ha capito quelle che sono le sue priorità nella vita. Per questo, nel corso della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 27 giugno 2022, l’attrice, ha deciso di fare una sorpresa a sua figlia. Le ha anche chiesto scusa, per tutte le incomprensioni che in passato ci sono state tra loro. Una incredula Mercedesz è rimasta sconvolta dal fatto che sua madre, pubblicamente, le abbia fatto delle scuse: “Mia madre mi ha appena chiesto scusa, non ci credo” ha detto la ragazza mentre in Honduras riceveva la sua sorpresa. “La prima cosa che farò quando uscirò da qui, sarà chiamare mia madre per chiarire questa situazione che va avanti da due anni. Due anni bruttissimi, senza quasi mai parlare” ha poi detto Mercedesz.

Le scuse di Eva Henger a sua figlia Mercedesz

“Non vedo l’ora di rivederti – ha spiegato – ho pensato moltissimo a quello che è successo, voglio chiederti scusa. Mi dispiace tantissimo non esserci viste per tantissimo tempo, soprattutto per colpa mia. Avrei dovuto risolvere la situazione diversamente, spero che riusciremo a superare quelle cose brutte”.

La reazione di Mercedesz

“Mia madre mi ha appena chiesto scusa, sto tremando – è stata la reazione di Mercedesz – non so se a casa si sa, ma lei non mi ha mai chiesto scusa. Pensavo che non lo avrebbe mai fatto, quest’isola è veramente magica”. La ragazza tremando, ha spiegato che invece di essere contenta stava per avere un attacco di panico perchè proprio non si aspettava queste parole. Tutto è bene quel che finisce bene e auguriamo a queste due donne fortissime, di ritrovare tutta l’armonia di un tempo.