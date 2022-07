Nick Luciani confessa la sua delusione dopo l’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi 2022 è appena terminata e Nick Luciani è tra i più delusi di questa edizione, lo racconta a Fanpage. Sceglie come paragone il vincitore ma la voce dei Cugini di campagna non ha solo da ridire su Nicolas Vaporidis, anche su Edoardo Tavassi. E’ Nick ad avere perso più peso di tutti, sembra gli piacesse la sua pancia e infatti commenta che adesso gli tocca recuperare i chili persi ma non sono i 20 chili in meno il suo problema. Forse, credeva di poter vincere, anzi si sente un po’ vincitore perché secondo lui a differenza di Vaporidis ha davvero fatto di tutti, era lui il vero naufrago pronto a tutto. Di certo si è dato da fare ma nel reality show di Ilary Blasi c’è dentro di tutto, ci sono anche le strategie e le amicizie, c’è un pubblico che vuole anche vedere come un reality può trasformare il concorrente.

Nick Luciani deluso dalla mancata vittoria dell’Isola dei famosi?

Ha pescato, ha fatto il fuoco, ha costruito cose e oggi dopo l’esperienza in Honduras si sente come nuovo. Infatti, pensando che fino a non molto tempo fa non era più nemmeno nel gruppo dei Cugini di campagna la sua trasformazione è evidente. “A parte me veri naufraghi non ce ne sono stati” questa la dichiarazione di Nick che ripete di avere fatto tutto, dalla A alla Z.

Non è tutto perché per Nicolas Vaporidis ha una frasetta: “Quell’aria da capetto”. Insomma, non gli è andata già la sua vittoria. Ne ha anche per Edoardo Tavassi: “Non ho capito perché ha parlato male di me”. Poi consiglia agli altri Cugini di campagna di non fare la sua esperienza in Honduras perché è davvero dura. Magari per loro è meglio il Grande Fratello, più comodo.

“Sono rimasto male da situazioni con alcuni personaggi in particolare. Questo Nicolas, soprattutto… Ma gliel’ho sempre detto. Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia”.