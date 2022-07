Dopo L’Isola Mercedesz Henger sta malissimo ma non vuole andare in ospedale

Mercedesz Henger sta malissimo, confida ai suoi follower che si sente morire dentro, fisicamente è distrutta. Se da un lato è felice dell’avventura in Honduras e soprattutto di avere riabbracciato sua madre Eva dopo due anni di litigi, la salute non la rende serena. Non sta bene e adesso sente che è arrivato il momento di dire la verità perché più volte le è capitato di incontrare fan che le chiedono il perché sia così nervosa, lei prova a spiegare che deve ancora riprendersi ma la verità è più grave. Non solo Mercedesz Henger non si è ancora ripresa ma spiega quali sono i suoi problemi di salute. Niente le fa perdere il sorriso e la gioia di questo periodo, non rinuncia a viaggiare, non rinuncia al lavoro, continua a vedere gli amici e ad onorare tutti gli impegni ma lo fa con sofferenza.

Problemi di salute per Mercedesz Henger dopo L’Isola dei famosi 2022

In queste ore l’ex naufraga ne ha parlato sui social: “È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. Sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente”.

Cerca di dire a chi incontra che si sente ancora un po’ sfasata ma la verità è un’altra: “In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male”.

Sua madre Eva Henger continua a dirle che deve andare in ospedale ma lei testarda non ci andrà. “Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare”.