Selvaggia Lucarelli torna a Ballando con le stelle dopo le esitazioni: la giuria e i primi nomi del cast

Nelle ultime ore non sono mancate le indiscrezioni in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Non si parla solo del cast chiaramente. Nelle ultime settimane infatti, erano circolate voci secondo le quali, Selvaggia Lucarelli avrebbe rinunciato al suo ruolo da giurata per la prossima edizione del talent di Rai 1. Voci che però non si sono dimostrate fondate visto che, la Lucarelli sarà anche a ottobre, una giurata di Ballando con paletta in mano. La conferma arriva direttamente dalla giornalista che, con un posto sui social ha ironizzato, postando una foto in cui ha scelto un makeup parecchi impegnativo: “Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone“. E insieme a lei, chi ci sarà?

Ballando con le stelle 2022: chi ci sarà?

Le indiscrezioni, relative alla giuria di Ballando con le stelle, erano arrivate nelle ultime ore da Dagospia in un articolo a firma di Giuseppe Candela. Il giornalista aveva infatti rivelato che “squadra che vince non si cambia”. Nonostante le tantissime critiche arrivate anche nell’ultima edizione in onda su Rai 1, è stato riconfermato anche Guillermo Mariotto (in giuria dal 2005). Ritroveremo Carolyn Smith che dal 2007 fa parte della famiglia di Ballando e che quest’anno ha avuto anche qualche battibecco molto acceso con la Lucarelli. E poi ancora , anche Fabio Canino e Ivan Zazzaroni che sono in giuria sempre dal 2007.

Sembrava poter spettare ad Arisa il posto di Selvaggia Lucarelli che però, come ha confermato pochi minuti fa dai social, tornerà a Ballando. Dagospia annuncia che ritroveremo in squadra anche Alberto Matano e Rossella Erra. Potrebbe non esserci invece, Roberta Bruzzone.

Per quanto riguarda il cast invece, ai nomi circolati in rete nelle ultime settimane, si aggiunge anche quello di Eva Robin’s.