La proposta shock di Sonia Bruganelli per il GF VIP 7: donna incinta in casa

Anche se mancano ancora due mesi all’inizio della settima edizione del Grande Fratello VIP, si parla moltissimo della prossima edizione del reality di Canale 5 e di come sarà. Mentre spopolano sui social i nomi dei papabili vipponi, sono arrivate anche le prime conferme. Signorini sarà al timone del programma di Canale 5 e al suo fianco ci saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. E proprio dall’imprenditrice, nelle ultime ore, è arrivata una proposta che sta facendo molto discutere ( anche se in realtà, come ha subito spiegato la moglie di Paolo Bonolis, non si concretizzerà in nessun modo). Ospite in radio di Maurizio Costanzo, la Bruganelli ha spiegato che cosa le sarebbe piaciuto vedere nella settima edizione del GF VIP. Un po’ per scherzo, un po’ per provocazione, è chiaro.

La richiesta shock di Sonia Bruganelli agli autori del GF VIP 7

La Bruganelli un mesetto fa aveva detto che non avrebbe partecipato al reality come opinionista, che non sarebbe stata più credibile ma poi ha cambiato idea, pare dopo una corte serrata di Alfonso Signorini. Ed ecco quindi che da protagonista del reality, si lancia anche in idee per la prossima edizione. A Costanzo ha detto: “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però mi hanno detto che era troppo rischioso”.

“Ci dovevano mettere anche un ginecologo dentro”, è stato il commento di Costanzo.

Non sappiamo se quella della Bruganelli è stata solo una provocazione ma in ogni caso, il reality di Canale 5 non arriverà a tanto. Va bene la durata extra large di sei mesi, ma anche una donna incinta…Ciò non toglie però che una vippona potrebbe scoprire in casa di essere in dolce attesa…Mai dire mai!