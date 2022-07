Armando e Kenny dopo le nozze, hanno adottato un bambino? Dove vivono ora?

Dopo la prima edizione di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti alla quale Armando e Kenny hanno partecipato, vi avevamo raccontato come sarebbe andata a finire tra i due. Nonostante la nostalgia di casa di Kenny, che ha scelto di vivere lontano dalle sue figlie e della sua famiglia, la coppia non si è rotta, anzi. Armando e Kenny ( diminutivo di Kenneth) stanno ancora insieme, si sono anche sposati con unione civile e grazie anche alle restrizioni, che in questi mesi, sono diventate molto meno stringenti, possono anche muoversi dal Messico e fare viaggi e vedere i loro cari.

In questa edizione di 90 giorni per innamorarsi Lontano dagli Stati Uniti, Armando e Kenny, hanno deciso di organizzare il matrimonio ma avevano anche preso in considerazione la possibilità di adottare un bambino. Alla fine lo hanno fatto?

Armando e Kenny hanno adottato un bambino?

Come si può vedere dai profili social di entrambi, al momento Armando e Kenneth sono felici e ancora innamorati. Proprio pochi giorni fa in occasione del suo compleanno, Kenny ha ricevuto un bellissimo video da parte di suo marito, con degli auguri speciali. Tutto documentato sui social, dai quali si evince anche che per il momento la famiglia, è ancora formata da Kenny, Armando e dalla piccola Hannah. A quanto pare, i due hanno deciso di concentrarsi sul matrimonio e non sappiamo se contemporaneamente si stiano portando avanti le pratiche di adozione. Possiamo solo dirvi che la famiglia si compone dei due uomini e della piccola Hannah, sempre presente nella vita della coppia.

Chi ha seguito l’ultima edizione del programma su Real time saprà che la coppia era stata informata delle tempistiche molto lunghe per una adozione per cui, tutto potrebbe succedere chissà, magari la procedura è già iniziata e presto la famiglia potrebbe allargarsi!