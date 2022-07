Milly Carlucci spiega le scelte per il nuovo cast di Ballando con le Stelle 2022

Manca ancora un bel po’ di tempo prima di svelare chi ci sarà in pista per il prossimo Ballando con le Stella 2022 ma Milly Carlucci al Messaggero svela chi vorrebbe e quanti vorrebbero partecipare. Molti si propongono ma la Carlucci e i suoi autori hanno le idee ben chiare. Girano tanti nomi sul prossimo cast di Ballando con le Stelle e Milly conferma che alcuni tra loro sono stati davvero contattati ma non tutti. Conferma anche che sono saltati fuori i nomi di Paola Turci e Francesca Pascale e che le vorrebbe insieme almeno per una sera come ospiti. A tutto c’è un motivo e la padrona di casa di Ballando non nasconde nulla, spiega anche come vengono fatte le singole scelte dei concorrenti vip. La sua trasmissione sarà orfana di maestri di ballo importanti ma immaginiamo che non ci deluderà.

Milly Carlucci sogna Paola Turci e Francesca Pascale

“Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso dire che vorrebbero partecipare in tantissimi e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande – poi aggiunge – Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara e tutte insieme devono avere un senso”.

Riferendosi alla coppia che si è sposata lo scorso 2 luglio ammette: “A loro abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei, ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata. Stiamo allungando i nostri tentacoli in tante direzioni per capire che squadra mettere insieme”.

Poi una conclusione su se stessa: “Il tempo che passa? Non lo temo, ma mi fanno paura le malattie. E se penso alla pensione, mi viene da ridere. Nel mio mondo è il mercato, con la concretezza dei risultati, a decidere chi deve andare in pensione”.