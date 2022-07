Antonino Spinalbese accetta il GF Vip: sono suoi gli oggetti indizio di Alfonso Signorini?

Alfonso Signorini mostra l'indizio del nuovo concorrente del GF Vip: quel portachiavi è di Antonino Spinalbese?

E’ Antonino Spinalbese uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip? E’ ancora una volta Alfonso Signorini a mostrare su Instagram gli indizi del vip che entrerà nella casa più spiata d’Italia e sembra non ci siano molti dubbi. Il nome dell’ex compagno di Belen Rodriguez era già saltato furi quando la macchina del Grande Fratello Vip ha ricominciato a muoversi per la nuova edizione prevista da settembre 2022. Antonino Spinalbese aveva ammesso di avere ricevuto la proposta, di esser corteggiato ma che non aveva ancora preso una decisione. Il conduttore del reality show ha pubblicato gli indizi che lo collegano a lui.

Antonino Spinalbese entra al GF Vip?

Sono solo ipotesi ma quel portachiavi sembra portare la firma del papà di Luna Marì. Un cellulare nero, e un portachiavi con un ciuccio rosa da neonato. “Quinto indizio, concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello, a chi appartengono questo cellulare e questo portachiavi?” scrive Alfonso Signorini. Tutti pensano si tratti dell’ex di Belen, del papà della bellissima Luna che è sempre con un cellulare in mano, spesso alla guida della sua auto, da sempre pazzo della sua bambina, che spesso ha il ciucco in bocca. I più attenti hanno notato anche altro, quello è davvero il portachiavi di Spinalbese, l’ha mostrato anche lui in uno dei suoi post ed è identico.

Sembra che l’unica a non prendere bene la notizia sia stata Belen. Già con i primo sospetti sembra abbia intimato al suo ex di non parlare di lei e della bambina. Adesso che forse tutto si sta concretizzando non sarà semplice per Belen Rodriguez mandare giù questo boccone, vedere Antonino in tv, in un reality show dove prima o poi si racconta la propria vita, il passato, i problemi, le emozioni. Sua figlia poi dovrebbe fare a meno del papà magari per mesi.