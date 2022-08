Ariela e Biniyam finalmente sposi anche negli Usa: nessun divorzio, trionfa l’amore

Si sono sposati negli Stati Uniti Ariela e Biniyam che hanno quindi superato la crisi e sono ancora innamorati...Le ultime news da 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti

Proprio in questi giorni in Italia, su Real Time, stanno andando in onda le puntate di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti che vedono la coppia formata da Ariela e Biniyamin protagonista. I due hanno attraversato momenti difficili, dopo che Ariela ha deciso di tornare per due mesi negli Usa, in modo da poter operare in tutta tranquillità il piccolo Avi. Alla fine di questa stagione, la coppia prenderà una decisione? Per il momento possiamo raccontarvi quello che è successo proprio poche ore fa. Come saprete, questi episodi di 90 giorni per innamorarsi, sono stati registrati più di un anno fa, per cui, di cose, ne sono successe in questo arco di tempo. E’ stata la madre di Ariela a condividere un dolcissimo post sui social, un post che spiega che per sua figlia e per il giovane etiope, alla fine c’è stato il lieto fine. Dalle immagini postate su instagram infatti, si capisce molto bene che Biniyam e Ariela hanno deciso di sposarsi nuovamente, questa volta lo hanno fatto ( almeno a giudicare dalle bandiere) negli Stati Uniti. Probabilmente quindi alla fine i due hanno deciso di vivere negli Usa. Basta del resto seguire Ariela sui social per capire che da tempo ormai, si era stabilita nella sua città natale mentre il suo giovane marito africano, era rimasto in Etiopia. Probabilmente alla fine, i due hanno deciso che per il bene del piccolo Avi, la soluzione migliore sarebbe stata quella di vivere negli Usa e hanno coronato nuovamente il loro sogno d’amore, anche in famiglia, con l’affetto di tutti i suoi cari.

Le dolci parole della mamma di Ariela sui social

La mamma di Ariela, è stata protagonista a suo modo, del programma, E’ andata più volte in Africa per aiutare sua figlia, anche quando le difficoltà con il suo giovane marito sembravano essere insormontabili. Ed è oggi felice che alla fine per la coppia, ci sia stato un happy ending! Esprime con queste parole la sua felicità sui social: “Che giorno speciale per i miei figli, Ariela e Biniyam. La nostra famiglia non può esprimere a parole la felicità che proviamo per Ari e nostro genero. Congratulazioni a tutte le coppie di 90 giorni. ” E poi il ringraziamento alla squadra del programma di TLC che ha seguito la coppia: “Grazie anche ai produttori e a tutta la troupe. Il tuo duro lavoro con così tante nuove coppie e nuove storie è stato impressionante. So che è stato difficile scegliere cosa fosse effettivamente mandato in onda.”

La mamma di Ariela ha quindi mostrrato alcune immagini che in Italia vedremo probabilmente nella prossima stagione del programma: “ Durante la cerimonia Biniyam ha cantato una canzone di matrimonio originale che ha scritto per Ari. Il loro viaggio e il suo profondo amore per Ari espresso nelle parole hanno reso la cerimonia così speciale per tutti noi.”

Le immagini del matrimonio di Ariela e Biniyam sui social

I due sposi sono apparsi bellissimi con i loro abiti eleganti e più che emozionati per questo giorni di festa. E il piccolo Avi, in compagnia dei nonni, è stato testimone speciale di questo magico giorno.