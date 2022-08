Veronica Peparini torna a parlare dopo l’addio ad Amici

Per la prima volta dopo l'addio ad Amici parla Veronica Peparini

In questi giorni si è molto parlato dell’addio di Veronica Peparini ad Amici e del fatto che forse, tra l’insegnante di ballo e Maria de Filippi ci fosse stato un qualche scontro. Ma in realtà, almeno dalle prime dichiarazioni che l’ex maestra ha rilasciato nella sua intervista con Lorella Cuccarini, non si direbbe proprio che il rapporto sia stato chiuso in malo modo. Nella sua chiacchierata con Lorella, Veronica ha infatti speso solo belle parole per quello che è stato il percorso nel talent di Canale 5. Nove anni di lavoro non solo dentro la scuola perchè Veronica ha anche lavorato poi con molti cantanti e ballerini anche una volta finito il loro “anno scolastico”. Pensiamo ad Alessandra Amoroso ad esempio, ancora oggi le coreografie per i suoi concerti sono curare da Veronica e i ballerini sono spesso anche ex allievi. Nessuna frecciatina quindi, nessun commento che possa far pensare a un finale drammatico.

Veronica Peparini dice addio ad Amici

“Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo” ha detto Veronica parlando con Lorella Cuccarini. E ancora: “Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te.“

La Peparini ha aggiunto: ” Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio. Perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata.“

E poi ha concluso: “ Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti“.