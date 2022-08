Adriana Volpe racconta la telefonata di Signorini per il GF Vip

Adriana Volpe non si aspettava una richiesta del genere di Alfonso Signorini per il prossimo GF Vip

E’ a maggio che Adriana Volpe ha saputo che non era stata riconfermata come opinionista del GF Vip, lo racconta in un’intervista a Fanpage rivelando la telefonata del conduttore. Sapeva che anche Sonia Bruganelli non era stata riconfermata, in verità sapeva che lei aveva già detto di no ben prima, che la sua esperienza nello studio del Grande Fratello non sarebbe andata avanti. E’ andata invece diversamente e Adriana Volpe critica l’incoerenza della Bruganelli ma ammette che ci è rimasta male anche per la telefonata del conduttore. Alfonso Signorini al telefono le disse che aveva già ben in mente tutto e che la Volpe come concorrente e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stato un successo. Non ha dubbi Adriana ma non ha avuto dubbi nemmeno nel dire subito di no.

Adriana Volpe: “Alfonso Signorini conosce la mia storia personale e familiare”

“All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”. La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare”. Una proposta inattesa, che non si sarebbe mai aspettata.

“Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

Per Adriana Volpe era inaccettabile sia per le condizioni familiari ma anche personali, professionali. Sono poi volati anche paroloni tra la Volpe e Bruganelli attraverso i social e le interviste ma Adriana spiega che lei ha provato più volte ad incontrarla, l’ha invitata a cena ma la risposta è sempre stata negativa.