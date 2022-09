Guenda Goria critica Patrizia Rossetti, non dimentica cosa disse contro la sua mamma

Guenda Goria contro alcuni vipponi non risparmia sarcasmo e ironia guardando il GF Vip

Guenda Goria come tanti ieri ha seguito la prima puntata del GF Vip ma non si è risparmiata, ha tirato fuori un bel po’ di critiche. Magari sarebbe perfetta come prossima opinionista accanto a Sonia Bruganelli, al posto di Orietta Berti, e intanto ha dato in pasto sui social i suoi pensieri verso i nuovi colleghi di reality. Guenda Goria tra ironia e sarcasmo ha subito colpito e affondato Patrizia Rossetti. La figlia di Amedeo Goria non dimentica e difende la sua mamma, ricorda quando la Rossetti su Maria Teresa Ruta disse che era meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Non le manda a dire la giovane Goria e uno dopo l’altro colpisce i vari vipponi e gli scivoloni del programma condotto da Alfonso Signorini.

Guenda Goria contro alcuni nuovi vipponi

“Patrizia Rossetti disse su mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia, benvenuta al GF Vip. La coerenza” spicca tra le sue storie di Instagram ma ne ha per ognuno: “Antonella e mettila una piuma” è il commento più dolce, poi passa allo spogliarello richiesto in diretta: “Sarò bigotta ma gli spogliarelli mi fanno tristezza, anche quelli maschili”.

E’ evidente, non digerisce molto la presenza di Pamela Prati al Grande Fratello Vip e inorridisce come molti quando la soubrette dice: “La mia mamma non aveva la placenta ma aveva il glitter” e poi “Pamela Prati ha lasciato la porta aperta per sicurezza?”.

Le dispiace che Charlie Gnocchi sia di continuo chiamato Gene e poi affonda tutte: “Le giovani che vogliono fare tv sembrano fate con lo stampino… dal chirurgo”. Ne dirà ancora altre nelle prossime puntate? Chissà se Signorini la inviterà per aumentare gli ascolti non eccellenti di ieri sera e chissà se Guenda Goria sarà così diretta anche in diretta su Canale 5.