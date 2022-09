Attilio Romita in crisi deluso da Signorini: “Vogliono farmi fuori”

Attilio Romita si sfoga nella notte con i vipponi: "Che caz** vuoi da me, non sono stato io a cercare loro" l'attacco durissimo a Signorini

Mentre spopolano sui social i video con le sue chiacchiere avvelenate: dalle considerazioni sulla famiglia reale alle pesantissime accuse verso Giucas Casella, Attilio Romita vive un momento di crisi nella casa del Grande Fratello VIP 7. Il giornalista sta creando diverse dinamiche per le sue bombe sganciate, ma soprattutto sui social. Nella diretta di ieri invece, non c’è stato mai spazio per ascoltare le sue parole e allora, dopo la fine della puntata, il giornalista si è sfogato con i suoi amici vipponi ( scegliendo tra l’altro la persona più sbagliata, visto che Sara Manfuso fino a poche ore prima aveva sparato a zero contro Romita). Il giornalista sembra essere convinto che sia già in atto un complotto contro di lui…

Ansia e delusione per Attilio Romita che sbotta dopo la diretta del GF VIP 7

Parlando proprio con Sara Manfuso, Romita ha mostrato tutta la sua delusione, spiegando che sta già iniziando a fare delle valutazioni ( a tre giorni dall’inizio del reality). E ha spiegato: “Non so quanto durerà per me se questo non mi cita neanche. “

Non solo perchè Signorini non gli ha dato mai la parola in puntata ma anche perchè non si sarebbe visto nelle clip. E ha aggiunto: “Anche nel filmato riassuntivo delle quattro giornate, sono comparso un secondo. Secondo me è un brutto segnale, qualcosa è cambiato, stanno valutando… oppure è arrivato qualcuno che ha dato dei messaggi negativi su di me. Non sono stato io a cercare loro.“

E poi il duro attacco a Signorini e alla produzione: “Questo ha deciso di farmi fuori. Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco riavuto il contratto firmato indietro, l’ho chiesto dieci volte. Non riesco a capire, ha insistito con me, chiamandomi loro.”

Lo sfogo si è concluso con queste parole: “ Non so che cazz* vuoi? Fino all’altro giorno in albergo. Non so che cazz* vuole da me, per poi trattarmi in questo modo.“