La proposta di Signorini ad Adriana Volpe: “umanamente e professionalmente inaccetabile”

Adriana Volpe parla della proposta che Alfonso Signorini le ha fatto: inaccettabile

Adriana Volpe è tornata a parlare. Lo fa nella stessa settimana in cui il Grande Fratello VIP 7 è tornato in onda. Lo fa anche dopo il saluto in diretta di Signorini e Sonia Bruganelli. In una intervista a Fanpage, la Volpe spiega che cosa è successo prima dell’estate, quando a maggio ha ricevuto una telefonata di Alfonso Signorini. La Volpe spiega che in un primo momento aveva saputo che per la nuova edizione del reality ci sarebbero state due nuove opinioniste, nessuna conferma quindi, nè per lei, nè per la Bruganelli. Quando però ha ricevuto la telefonata di Signorini a maggio, si aspettava che fosse per una richiesta, una proposta. Ed effettivamente la proposta è arrivata ma non era quello che Adriana Volpe si aspettava. La conduttrice spiega che Signorini le aveva chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello VIP di nuovo come concorrente. Una richiesta che l’ha lasciata parecchio basita perchè il conduttore, racconta la Volpe, sa bene che dopo il divorzio, lei è l’unica che si prende cura di sua figlia e quindi non potrebbe mai lasciarla da sola come era successo quando aveva partecipato la prima volta al reality ( sua figlia viveva con il papà e i nonni). E’ rimasta quindi amareggiata ma ha capito quello che era lo scopo della proposta: lei dentro, Sonia Bruganelli fuori. Era questo il sogno di Signorini.

La proposta di Signorini, il no di Adriana Volpe

Nella sua intervista quindi la Volpe spiega: “Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista (ride, ndr). Sarebbe stata pura dinamite. ” E poi: “Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello.” L’ex vippona quindi ha aggiunto: “ In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato.“

Per il momento quindi, seguirà il GF VIP 7 da spettatrice. “Lo guarderò per tanti motivi, innanzitutto perché a me piace e faccio un grosso in bocca al lupo ad Alfonso. Magari lo commenterò anche su Twitter. E poi nel cast c’è Giovanni Ciacci, che è un amico oltre che un collega. Voglio assistere al suo percorso nella casa. La nostra è un’amicizia fatta di confronto, di dialogo. Conosco la sua forza e le sue fragilità. Si è sempre raccontato senza filtri con me. Lo seguirò per capire se viene fuori il Giovanni che conosco o se viene ingabbiato in qualcosa che non lo rappresenta” ha detto la Volpe nella sua intervista per Fanpage.it.