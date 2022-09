Case discografiche, dispetti, sgambetti: Ciacci pensa di sapere perchè Elettra e Ginevra hanno litigato

Giovanni Ciacci sembra essere sicuro di aver capito il motivo per il quale Elettra Lamborghini e Ginevra non si parlano più

Pare che sulla rivista Chi in edicola mercoledì, scopriremo realmente i motivi per i quali Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non si parlano da anni. In realtà di questa lite, si era chiacchierato anche in passato, e in occasione del matrimonio di Elettra, erano venuti fuori alcuni scheletri nell’armadio, visto che la sorella Ginevra, non era stata invitata. Adesso che la trentenne è nella casa del Grande Fratello VIP 7, la questione torna a essere centrale ( e se arrivano dai social like, commenti e storie di Elettra, si fa ancora più misteriosa). Nella casa un po’ tutti stanno provando a capire che cosa è successo tra Ginevra ed Elettra e il motivo per il quale le due sorelle, da quasi 5 anni, non si parlano più. Ginevra ha detto di non sapere il perchè. Pensa che ci siano delle problematiche che hanno radici nel passato, una conflittualità tra sorelle, il rapporto con i genitori, gelosie e invidie. Secondo Giovanni Ciacci però ci sarebbe anche dell’altro. Nelle ultime ore, il vippone, ha parlato di alcuni aspetti di questa vicenda di cui già si era discusso, legati alla carriera delle due sorelle. Entrambe avrebbero voluto sfondare nel mondo della musica. Elettra ce l’ha fatta, sua sorella no.

Perchè Ginevra ed Elettra Lamborghini hanno litigato e non si parlano più?

Giovanni Ciacci ha provato a mettere tutti i dati insieme e ha spiegato: “Ginevra ha una sorella di cui parlano tutti. La sorella è potente, la famiglia è potente . Lei non è rifiutata dalla famiglia ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c’entra niente la famiglia. E’ qualcosa di case discografiche. Dai retta a zia, vedrete…“.

E poi ha continuato: “E’ successo così! Elettra è diventata famosa in tutto mondo, si è sposata molto bene grazie anche al nome. Ginevra ha sempre avuto il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management. Secondo me è successo qualcosa.”

Giovanni Ciacci ha continuato: “Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto.”

Aspettiamo l’uscita della rivista Chi di domani, per capire se questa tesi di Ciacci, potrebbe essere quella corretta.