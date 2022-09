Elettra Lamborghini furiosa sui social parla di Ginevra: “Non andrò in tv a fare show”

Dai social Elettra Lamborghini rompe il silenzio e parla di sua sorella

Rompe il silenzio Elettra Lamborghini e lo fa via social. Parla del suo rapporto con sua sorella Ginevra, concorrente del Grande Fratello VIP 7 e prova a spiegare, pubblicando anche una parte della diffida che ha mandato a Mediaset, i motivi per i quali aveva chiesto che non si parlasse di lei e della sua famiglia. E’ successo quello che Elettra si aspettava: una narrazione da parte di sua sorella, alla quale non può replicare, se non via social. Per questo, aveva chiesto che non si parlasse della loro vicenda personale ma che Ginevra si raccontasse per quello che è e per quello che vuole diventare. La Lamborghini sui social ha fatto notare che nel corso di questi anni, pur avendo fatto molta televisione, non ha mai parlato dei suoi affari personali, di quello che succede nella sua vita privata o almeno lo ha fatto il meno possibile. A un carattere molto esuberante, si alterna anche quello di una donna molto riservata per il suo privato. Ed è per questo che non può accettare quello che sta succedendo da ormai una settimana, dopo che è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Elettra Lamborghini rompe il silenzio sui social

La Lamborghini inizia il suo post facendo un salto indietro nel tempo e spiega di aver avuto una bellissima infanzia e una bellissima adolescenza, e che per questo ringrazia i suoi genitori, anche se è andata via di casa per lavoro e per i viaggi, molto presto. Ha sempre mantenuto, con tutti, bellissimi rapporti.

Dalle sue parole Elettra sembra far capire che anche con sua sorella Ginevra non c’erano stati particolati problemi in passato, e spiega: “Io sono caduta dal pero”. Poi aggiunge: “Io rimango senza parole, a questo punto spero che ci sia un copione con qualcuno dietro.” Elettra spiega che la diffida a sua sorella, era stata mandata un mese prima che il GF VIP iniziasse e che Ginevra l’aveva rassicurata, dicendole che non era interessata a parlare di quello che era il loro rapporto e che quindi non lo avrebbe fatto. La Lamborghini, che conferma comunque di non essere “in pace” con sua sorella, aggiunge inoltre che non ha gradito in nessun modo che si mostrassero foto in cui si vede anche lei, cosa che non ha mai autorizzato e che per questo, ha mandato un ennesimo richiamo tramite i suoi legali. “Immagino quindi che l’obiettivo non sia quello di fare pace ma che sia un altro” ha scritto Elettra. Poi ha aggiunto: “Non parlerò ulteriormente di questo teatrino” dicendo anche se se ci sarà qualcosa da dire, non sarà di certo la televisione il posto per farlo. Inoltre non si aspettava che sua sorella avesse parlato così tanto del loro rapporto, coinvolgendo anche la famiglia, dopo tutto quello che è successo ( precisamente nel post scrive “dopo tutto quello che ho subito”).

Elettra ha anche scritto che non ha mai ricevuto nessuna lettera da parte di sua sorella, se fosse arrivata, l’avrebbe letta . Inoltre rassicura tutti: non andrà in tv a fare show.