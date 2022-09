Ginevra Lamborghini minaccia di tirare una tazzina in testa a Giaele (VIDEO)

E' scontro nella casa tra Giaele e Ginevra: la Lamborghini minaccia di lanciarle una tazzina contro, ecco il video

Questi vipponi si stanno davvero impegnando tanto per dimostrare di guadagnare il cachet che Mediaset sta pagando loro…E ogni giorno regalano decine e decine di dinamiche. Pochi minuti fa si è acceso un altro scontro tra due protagoniste del Grande Fratello VIP 7. Vi avevamo detto che il fatto che molti personaggi fossero dei semi sconosciuti avrebbe reso più frizzante il gioco, visto che hanno ben poco da perdere e non sbagliavamo. Dopo l’ultima diretta, Giaele e Ginevra Lamborghini si sono scontrate in diverse occasioni. Alla De Donà non è andato affatto giù il discorso che Ginevra ha fatto in diretta, dicendo che lei non ama suo marito, ma ama il conto in banca. E da quel momento, lo scontro si è fatto serrato, con Giaele che ha fatto anche intendere di sapere molte cose su Ginevra e di essere pronta a sganciare le bombe. Oggi pomeriggio le due hanno nuovamente litigano e Ginevra è arrivata a minacciare di tirare addosso alla vippona, una tazzina, mentre erano tutti seduti a tavola. Una discussione che è stata ripresa dai fan del GF VIP e diventata virale in pochi minuti sui social anche perchè in passato, una concorrente che aveva tirato addosso un bicchiere a un altro concorrente, aveva dovuto lasciare il reality. In questo caso, non è successo nulla del genere, c’è stato solo un gesto che poi non ha portato a nessuna azione, anche se , va detto, non è stato bello da vedere.

Giaele ha attaccato Ginevra ribadendo che ha detto quella frase solo per guadagnarsi quattro applausi e che non ha avuto neppure tatto, successivamente, nei confronti di Cristina Quaranta. Giaele ha fatto notare che ieri, mentre la concorrente stava male, Ginevra ha continuato a parlare di questa situazione, senza avere rispetto di Cristina. Ne è nata ovviamente una discussione infervorata, qui un piccolo frame video.

La discussione tra Ginevra e Giaele: stava per volare una tazzina

Ecco il video del momento