Giovanni Ciacci on fire contro Marco Bellavia: “vergognati, hai detto una schifezza”

E' scontro durissimo nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Marco Bellavia e Giovanni Ciacci: ecco il motivo

E’ accesissimo lo scontro nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia per quello che è successo in sede nomination. Il Bellavia infatti, è stato accusato da Giovanni Ciacci di aver usato una motivazione poco consona per fare il suo nome. Per chi non avesse visto quel momento ( era passata da poco l’una), Marco ha deciso di fare il nome di Giovanni Ciacci in sede nomination e ha spiegato che ha scelto il suo nome perchè con “la sua storia” sarà difficile che il pubblico lo faccia uscire dal gioco. Giovanni Ciacci non ha gradito e ha spiegato che la sua storia è uguale a quella di tutti gli altri. La discussione è stata interrotta da Signorini ma poi, dopo la puntata, Ciacci e Bellavia hanno continuato a litigare.

Mentre Marco Bellavia ha cercato di chiarirsi con Giovanni Ciacci, l’esperto di look ha commentato: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai c****ni”. Bellavia ha cercato di chiedere scusa: “Credimi che mi dispiace. Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualcosa ti chiedo perdono. Sì ti chiedo scusa davvero. Ascoltami, ti chiedo di perdonarmi, non pensavo di aver detto una cosa così grave, ma chiedo scusa“. Ciacci ha chiesto a Marco di non parlare con lui soprattutto se sono da soli e di farlo solo con il resto del gruppo in modo che anche gli altri possano sentire quello che viene detto.

Giovanni Ciacci on fire contro Marco Bellavia

Ciacci ha spiegato che non c’è niente da perdonare, che qui la questione è proprio un’altra, mentre Bellavia cercava un chiarimento e ha poi aggiunto: “è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Sì hai detto che tanto non sarei uscito per la mia storia. Quindi perché ho l’hiv sono diverso da voi? “.

E ancora: “Io sono come tutti voi, la mia storia è come le altre vostre. E sì devi vergognarti e te lo ripeto. Se la discriminazione c’è ancora è per questi ragionamenti. Per quelli come te la televisione non fa passi in avanti. Se sono questi i messaggi che mandi è tutto allucinante“.