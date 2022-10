Marco Bellavia ha abbandonato il GF VIP 7? Cosa sta succedendo: le ultime

Marco Bellavia è stato costretto a lasciare il Grande Fratello VIP 7 o ha abbandonato il gioco perchè non ce la faceva più? Le ultime news

Chi sta seguendo in diretta il Grande Fratello VIP 7 si è reso conto che al momento, Marco Bellavia ha lasciato il gioco. Inoltre tanti spettatori fanno notare sui social, che sembra non essere più possibile votare per chi deve abbandonare il GF VIP lunedì sera. Per molti, il fatto che la sessione del televoto risulta chiusa, sarebbe la dimostrazione che una decisione è stata presa. Nelle ultime ore si era parlato della possibilità che Marco lasciasse la casa ( per sua volontà o per quella della produzione). Era stato lo stesso Signorini, come vi avevano spiegato anche giovedì, che il Grande Fratello avrebbe preso una decisione, per tutelare in primis la salute di Marco. In realtà però la sensazione, almeno quella che stanno avendo i telespettatori che proprio in questi minuti si sono resi conto del possibile abbandono di Marco, è che la scelta non sia stata dell’ex conduttore ma della produzione. Per il momento non sono arrivati ancora comunicati stampa ufficiali da parte del Grande Fratello VIP, per cui restiamo in attesa di comunicazioni serie. Sta di fatto che sui social è già bufera perchè il pubblica fa notare che l’uscita di Marco, corrisponde alla vittoria dei bulletti e del branco. Di tutti i concorrenti che hanno fatto si che il concorrente si trovasse così male da dover decidere, per la sua salute, di lasciare. C’è anche chi pensa che Marco invece, abbia sbagliato sin dall’inizio a entrare nel reality, ben sapendo quelli che sarebbe potuto accadere. Ma la maggior parte delle persone si schiera invece tutta dalla parte di Marco che si è trovato in un luogo in cui nessuno, se non qualche eccezione, ha compreso il disagio che stava vivendo.

Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello VIP 7?

Proprio poche ore fa, dai social era arrivato anche l’appello del figlio di Marco, che incoraggiava suo padre. Forse però gli stessi parenti di Marco si sono resi conto che la situazione in casa non era cambiata. E a dire il vero, qualcuno avrebbe potuto richiamare tutti i concorrenti, invitandoli a dare tregua almeno per un paio di giorni a Marco, cosa che invece, non è stata fatta. Fino a pochi minuti fa Giovanni Ciacci ha continuato in modo davvero imbarazzante, a ribadire di essere offeso. La stessa Carolina Marconi ha detto che si sarebbe offesa come è capitato a Ciacci: “Io non sono il mio tumore“. Vero, sacrosanto. Ma quanta ipocrisia? Se Carolina non fosse stata una donna coraggiosa, con la storia che ha avuto in questi due anni, oggi forse non sarebbe nella casa del Grande Fratello VIP, bisognerebbe avere il coraggio di ammetterlo.

Intanto sui social, per Marco, sono arrivati migliaia di messaggi come questi: “Questa è una sconfitta per tutti loro, quest’anno neanche l’ultimo che arriverà vincerà questa edizione, perché è già persa in partenza, è già persa umanamente. Sono contenta di aver visto qui fuori tanta solidarietà però, sicuramente a Marco arriverà questo calore.” E ancora: “Spero solo che, così come tutti ci siamo lamentati di questa situazione, con l’uscita di Marco si riesca a restare fedeli alle nostre idee, a spegnere la tv e dimostrare al grande fratello che cacciando il bullizzato noi non dimenticheremo chi erano i bulli.“

Aggiornamento: ecco il comunicato stampa ufficiale di Mediaset