Il dolce messaggio del figlio di Marco Bellavia per il suo papà. Anche Cristina d’Avena interviene

E' dolcissimo il messaggio del figlio di Marco Bellavia per il suo papà

Qualcuno nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha capito che fare il branco non è la cosa migliore in un reality. Ma nonostante questo, non cambia direzione. Pensiamo a Cristina Quaranta che si è detta cerca del fatto che lunedì sera a lasciare il gioco sarà Ciacci, perchè ormai Marco Bellavia, è diventato la vittima. Vittima è la parola con la quale l’ex conduttore è stato etichettato. Vittima perchè è stato totalmente isolato da un gruppo di persone insensibili e a tratti disumane, che non ne hanno compreso le fragilità e sono state crudeli, nell’escluderlo, rifiutarlo, umiliarlo. In queste ore, a parte qualche eccezione, nella casa del Grande Fratello VIP 7 abbiamo visto tutto quello che non dovrebbe accadere in un reality che dovrebbe regalarci storie, esempi, leggerezza. Cosa sarebbe successo a Daniele Bossari, ad esempio, se nella sua edizione non avesse trovato concorrenti empatici, pronti ad ascoltare la sua difficilissima storia? Avrebbe fatto la stessa fine di Marco Bellavia? Riflettiamo, e pensiamo anche che Marco ha una famiglia a casa, un figlio che legge sui social, che vede in tv quello che accade. Un figlio che in queste ore ha fatto sentire la sua voce. Come hanno fatto del resto molti altri amici di Marco Bellavia e non solo. Il messaggio di incoraggiamento di Cristina d’Avena per Marco, le bellissime parole di Giulia Salemi o quelle di Stefania Orlando. Migliaia di spettatori, hanno scritto frasi meravigliose per Marco. E poi è arrivato anche il dolce messaggio del figlio di Marco Bellavia.

Il messaggio del figlio di Marco Bellavia dai social

Con una storia su instagram il figlio di Marco ha fatto sentire tutta la sua vicinanza al padre, sperando che possa ricevere anche se da lontano, tutto il suo affetto. “Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare” ha scritto il ragazzino. Epoi un messaggio anche ai concorrenti: ” Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo”.