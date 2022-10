Antonino si sente in colpa per la squalifica di Ginevra: “E’ stata colpa mia”

Antonino Spinalbese preoccupato per Ginevra Lamborghini si sente in colpa per la sua uscita e spiega il motivo

Un vero e proprio tsunami ha investito ieri i concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Qualcuno si aspettava quello che è successo, altri hanno ritenuto troppo severo l’intervento di Signorini. Alcuni vipponi hanno parlato di decisioni troppo esagerate, altri meditano di lasciare la casa perchè scocciati da come la situazione è stata gestita. Insomma la decisione di squalificare Ginevra Lamborghini e l’uscita di Ciacci, hanno comunque lasciato il segno. Non che in quella casa le cose cambieranno molto, i concorrenti hanno già dimostrato di aver compreso ben poco quanto accaduto, ma la lezione, potrebbe servire. Ed era inevitabile che si parlasse di quanto accaduto ieri sera, nel post puntata.

Antonino Spinalbese ha commentato con i suoi compagni di viaggio quello che è successo a Ginevra, dicendosi molto dispiaciuto per la sua amica. E si è dato parte della colpa per quello che è successo, spiegando il motivo di questa sua convinzione.

Antonino si sente in colpa per l’uscita di Ginevra e la squalifica

Antonino ha spiegato di essere più sereno, ai suoi compagni, perchè vedendo Ginevra in diretta si era rassicurato, visto che dopo un po’, la Lamborghini si era comunque calmata. Ma questo non cambia il fatto che si senta in colpa per quello che è successo. Ai compagni di viaggio ha spiegato: “Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto”.

E poi ha aggiunto: “è colpa mia ( riferendosi alla sua squalifica e alla sua uscita dalla casa) perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita.”

Spinalbese ha fatto notare che un reality come il Grande Fratello VIP può essere un’arma a doppio taglio e ha commentato: “Questo gioco è fatto per la gente che decide per noi, in fin dei conti non c’è giustizia. Alfonso è colui che fa da portavoce. Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. “

E poi: “La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso. Immaginati che sofferenza ha lei dato che dice cose che non pensa presa dalla rabbia. La mia preoccupazione è che qua fuori c’è gente che davvero può fare male con le parole, tanto male.”