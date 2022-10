Gegia applaude Ciacci e piange per lui ma non per Marco Bellavia. Antonella è lapidaria: “Senza cervello”

Antonella Fiordelisi con grande lucidità è stata una delle poche persone a comprendere il disagio di Marco Bellavia ma anche a dire cose sensate sull'atteggiamento degli altri concorrenti

Possiamo essere onesti dicendo che dopo la prima puntata del Grande Fratello VIP 7 abbiamo pensato che Antonella Fiordelisi sarebbe durata in quella casa come un gatto in tangenziale e invece oggi, immaginiamo che possa persino arrivare alla vittoria di questa edizione? Antonella sarà probabilmente tanto polemica, anche tanto legata a un mondo fatto di lustrini e paillettes ma ha dimostrato di essere matura per i suoi 24 anni e tanto, tanto sensibile. Pronta a comprendere l’evolversi delle situazioni, a capire gli errori, a non farsi mettere i piedi in testa. Spesso magari anche esagerando con i toni ma senza mai essere too much andando a superare i limiti. Non lo ha fatto neppure ieri quando ha dato una lezione ai senior della casa, impossibile non essere d’accordo con lei su Gegia ad esempio. Una concorrente di oltre 60 anni che non solo si è comportata malissimo con Marco Bellavia, non solo ha sbagliato come tutti gli altri in casa ma ha continuato a perpetuare nell’errore, anche di fronte alle domande di Signorini che ha cercato di essere chiaro. Ma Gegia no, è andata avanti per la sua strada con le sue convinzioni, pensando di avere ragione ( e i tanti fuori onda di ieri in puntata, lo dimostrano). Poi si è toccato l’apice quando Giovanni Ciacci è uscito, del resto chi si somiglia si piglia. Non ha speso una sola lacrime per tutta la vicenda di Marco Bellavia, non si è mai scusata e quando invece con solo il 3% dei voti Ciacci è stato sbattuto fuori dalla casa, Gegia ha chiesto per lui un applauso ( che per fortuna non è arrivato). E allora Antonella non c’ha visto più.

Il duro attacco di Antonella Fiordelisi a Gegia

Alla fine della puntata, parlando con i suoi compagni di viaggio, la Fiordelisi ha continuato a commentare gli atteggiamenti di Gegia: “Ma ti sembra normale che Gegia pianga per Giovanni Ciacci che è uscito e non per Marco? E’ un’insensibile, non ha cervello per capire, crede tutt’ora di avere ragione quando le ha detto ‘sei malato esci da questa casa’ è una insensibile senza cervello.”

Tutte cose che la ragazza aveva detto anche nel corso della diretta, senza farsi troppi problemi. E parlando con gli altri concorrenti ha anche aggiunto: “ Gegia si è messa a piangere perché era contenta di essersi salvata, poi ha fatto credere di essere felice per Giovanni. Se avesse davvero studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male ‘sei malato’ urlandoglielo in faccia, è un’insensibile! “. E poi l’affondo: “Gegia è un’ignorante insensibile perché non ci arriva a capire di aver sbagliato! Si è messa a piangere per Giovanni Ciacci! O è insensibile o non ci arriva.”