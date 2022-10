Patrizia Rosetti critica Signorini e medita di lasciare il GF VIP 7: “Non me lo merito”

Dopo la difficile puntata del 3 ottobre 2'22, Patrizia Rossetti pensa di lasciare il Grande Fratello VIP 7

Con oltre l’80 % dei voti in positivo, Patrizia Rossetti è stata votata come la preferita del pubblico nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera. I telespettatori sono stati chiamati a scegliere chi eliminare ma il nome era uno solo, perchè probabilmente, se avessero potuto, avrebbero fatto “piazza pulita” eliminando tutti e 4 i concorrenti al voto. La Rossetti, che come molte altre persone in quella casa, non si è resa conto della gravità delle azioni che sono state fatte contro Marco Bellavia, lo ha ribadito anche in diretta: non si sente in colpa, non pensa di dover essere messa nel calderone e di meritarsi i rimproveri. E lo ha confermato anche dopo la puntata, quando ha parlato di quello che è successo in diretta, delle scelte di Signorini e della piega che ha preso la puntata del Grande Fratello VIP in onda il 3 ottobre 2022.

Parlando con altri concorrenti, la Rossetti ha fatto notare di non aver gradito che si sia fatto di tutta l’erba un fascio e di non sentirsi proprio a suo agio in questa situazione: “Capisco la logica dei programmi. Anche io parlavo di un tumore di una bambina e subito dopo dei balletti. Il conduttore passa all’argomento successivo e si dimentica del tumore. Io però non l’ho mai fatto, parlavo di balletti, ma con il testa l’argomento di prima. Ma qui c’è chi ha voluto portare l’acqua al suo mulino e io non me lo merito.“

Parlando di come sono andate le cose in puntata ieri, la Rossetti ha anche aggiunto: “Io so fare questo mestiere. So come emozionare il pubblico, far partire l’applauso o inorridirlo. Però io non l’ho mai fatto sulla pelle di un ospite o degli altri in generale. “

Non avendo affatto gradito come è stata gestita la diretta, la Rossetti ha anche pensato di lasciare il gioco: “Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado. La Patrizia Rossetti toscanaccia prenderebbe e se ne andrebbe. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita.“

Poi ha pensato al fattore economico, visto che chi si ritira deve pagare una penale e ha aggiunto: “Ma io non ho mai ragionato solo con i soldi. Anche con gli uomini non ho mai guardato a quelli. Tanto non ti cambia la vita 50 in più o in meno. Conta di più sentirmi bene con me stessa. ” Poi ha concluso: “A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera? Sentirmi bacchettata in diretta come una ragazzina che ha rubato la marmellata.”