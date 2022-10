Raffaello Tonon: “Io nella casa del GF Vip da ex depresso ho smesso di prendere i farmaci grazie agli altri concorrenti”

Nella diretta di Mattino 5 News Raffaello Tonon racconta del suo Grande Fratello VIP: da ex depresso, è stato accolto con affetto

Ha deciso di raccontare e di ricordare quello che è successo a lui, nella sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. Lo ha fatto nello studio di Mattino 5 News Raffaello Tonon, spiegando di come sia stato accolto e compreso dai suoi compagni di viaggio. Non era la prima volta che un concorrente con problemi legati alla depressione varcava quella porta ( lo stesso Signorini ieri ha ricordato altri casi, pensiamo a Daniele Bossari che grazie al GF VIP e all’amore dei suoi compagni di viaggio è rinato, pensiamo a Tommaso Zorzi aiutato moltissimo da tutti gli altri concorrenti durante le sue crisi e i suoi attacchi di panico). Lo ha ricordato Tonon, raccontando di come era preoccupato per il fatto di dover stare rinchiuso in una casa con degli estranei. E invece tutto è andato come mai si sarebbe aspettato: “Io ho portato nella casa i miei farmaci da prendere prima di andare a letto, ho preso le medicine solo per i primi giorni, forse tre perchè poi non ne ho avuto più bisogno”. Sono molto importanti le parole di Raffaello Tonon che ci permettono di confermare quello che in tanti hanno pensato. Anche le persone fanno la differenza, il modo in cui ti accolgono. E Raffaello, che nella casa del Grande Fratello VIP ha trovato Luca Onestini, oggi uno dei suoi più grandi amici, non ha dubbi su quanto accaduto. Ma non vuole condannare in toto i concorrenti di questa edizione, o meglio, non li reputa migliori o peggiori di quelli che c’erano nel corso della sua avventura nella casa. Una accoglienza così speciale, quella ricevuta, che gli ha permesso anche di non aver più paura delle ore che passavano, della notte che si avvicinava, dell’andare a letto. Una situazione che gli ha permesso, nonostante la convivenza forzata con persone che non conosceva, di essere più sereno.

Parlando con Federica Panicucci spiega che purtroppo sono passati degli anni e i tempi sono cambiati e quello che succede nella casa è lo specchio di quello che succede fuori. Spiega che se una persona si sente male nella metropolitana, giusto per fare un esempio, nessuno gli chiederà come sta, perchè nel mondo di oggi, è l’indifferenza ad avere la meglio, come è successo a Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello VIP 7.

Raffaello Tonon: la sua testimonianza a Mattino 5 News

L’ex vippone però qualcosa la vuole dire. Si è molto stupito dell’atteggiamento di alcuni concorrenti e in particolare fa il nome di Wilma Goich. “Uno come Marco poteva essere suo figlio” ha spiegato Tonon nella trasmissione di Canale 5. Ed è per questo che non si capacita di come sia stato lasciato da solo e di come contro di lui siano state dette delle frasi davvero vergognose.