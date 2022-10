Contro Giovanni Ciacci anche Elisa D’Ospina che svela retroscena spinosi

Elisa D'Ospina spiffera di Giovanni Ciacci cose accadute a Detto Fatto

Che differenza c’è tra ciò che si vede in tv e ciò che accade dietro le quinte? Ne parla anche Elisa D’Ospina raccontando di Giovanni Ciacci. La D’Ospina come tutti ha seguito cosa è accaduto al GF Vip, l’accanimento con Marco Bellavia, il pubblico che ha voluto subito fuori Giovanni Ciacci. Contro il costumista si è schierato più di un personaggio famoso ed Elisa D’Ospina a Fanpage non nasconde il suo pensiero sull’ormai ex vippone. Elisa era a Detto Fatto dal 2013 e ha quindi seguito tutto il percorso di Ciacci in trasmissione, racconta che a un certo punto lui è cambiato, forse per difesa, forse per darsi un tono. Dopo anni dietro le quinte Giovanni Ciacci arrivava davanti alle telecamere, nelle case dei telespettatori, non l’ha più riconosciuto.

Elisa D’Ospina svela un po’ di retroscena su Giovanni Ciacci

L’atteggiamento avuto nei confronti di Marco Bellavia ha scatenato tantissimi anche contro Ciacci e gli altri, sembra sia arrivato il momento per qualcuno di dire tutto: “Non ho mandato giù quello che disse quando, non facendo più parte di Detto Fatto, cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato attaccando una professionista come Bianca Guaccero. E un’altra cosa: durante una presentazione dei palinsesti rifiutò di fare una foto con me perché lui era Giovanni Ciacci e io un personaggio di serie B”.

Sul percorso di Ciacci al GF Vip cerca di calmare chi esagera con i commenti: “Ricordiamoci che Ciacci è una persona che ha superato i 50 anni e che prima o poi leggerà quello che è stato scritto su di lui. Non occorre ripagarlo con la stessa moneta”.

Nessuna intenzione da parte di Elisa di nuocere Giovanni Ciacci, è saggia, non infierisce ma aggiunge: “Non vuol dire che sia una cattiva persona, solo che dovrebbe ridimensionarsi. La stessa cosa quando ha detto “Io sono Giovanni Ciacci, tu fai il parrucchiere” ad Antonino. Da lì capisci l’ego. Tra costumista e parrucchiere che differenza c’è? Uno mette a posto i capelli, l’altro i vestiti. Nessuno di noi ha vinto il Nobel per la medicina”.