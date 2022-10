Antonino Spinalbese lascia il GF Vip innamorato di Ginevra Lamborghini?

Antonino Spinalbese lascerà davvero il GF Vip: è innamorato di Ginevra Lamborghini? La sua confessione ha un peso

Antonino Spinalbese potrebbe davvero lasciare il GF Vip? Dopo aver rivisto Ginevra Lamborghini questa notte ha iniziato a pensare che senza di lei non riesce ad andare avanti: Antonino è innamorato di Ginevra? Ognuno gioca come può e la confessione dell’ex di Belen porta ovviamente altro, magari una storia vissuta a distanza, un modo per distogliere l’attenzione sul perché dell’eliminazione della Lamborghini a favore di una romantica storia. “Non avevo problemi perché c’era lei ma adesso è tutto cambiato” confida Spinalbese ammettendo la nostalgia spuntata soprattutto adesso, dopo l’incontro in giardino. Lo confessa ai suoi amici vipponi, quell’incontro non gli ha fatto poi così bene o forse gli ha fatto capire che a Ginevra Lamborghini tiene molto.

Antonino Spinalbese non sa se ce la fa senza Ginevra Lamborghini

Si è confidato con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis, pensa che Gegia avrebbe meritato la qualifica più di Ginevra, per questo nella puntata di ieri l’ha nominata, si augura esca. Intanto, l’assenza della Lamborghini sembra avere cambiato tutto, non sa nemmeno se riuscirà a resistere fino a lunedì, fino alla prossima diretta. Possibile?

“Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi” questa è parte della sua confidenza ai coinquilini ma non c’è al momento una sua comunicazione ufficiale. Che stia giocando o cercando un modo per uscire? Ginevra non ha manifestato interesse se non amicizia, lui aveva detto lo stesso, qual è il gioco? Lo scoprirà chi continuerà a seguire il reality show di Canale 5, immaginiamo che di certo ci saranno altri contatti tra Antonino e Ginevra a meno che lui non esca davvero dalla casa.