L’ex moglie del marito di Giaele la smaschera: “Era l’amante, matrimonio finito per causa sua”

Fa ancora discutere il matrimonio di Giaele la concorrente del GF VIP 7: questa volta parla la ex moglie di suo marito...

I concorrenti del Grande Fratello VIP forse non hanno ben chiaro un concetto che poi in ogni edizione, almeno per il pubblico, è sempre più chiaro. Non vengono scelti solo per la loro fama ( alcuni sono semisconosciuti) nè per la loro personalità. E neppure per le loro storie, ma per tutti gli scheletri nell’armadio che possono essere tirati fuori per mesi. Più si può pescare nel torbido, televisivamente parlando, meglio è. Prendiamo il caso di Giaele la concorrente del Grande Fratello VIP 7. E’ entrata nella casa sbandierando il suo amore libero, peccato però che il primo a non sapere nulla di tutto questo, fosse suo marito, Bradford Beck. E’ stata la stessa vippona a spiegare che suo marito non è molto convinto dell’amore libero. Accetta si la distanza, il fatto che lei passi molto tempo in Italia ma non è molto entusiasta del fatto che ci siano altre donne o altri uomini tra loro. Non solo. Giaele, non aveva detto nulla neppure ai suoi familiari e così tutti i suoi parenti, inclusi i nonni che sono stati sadicamente intervistati dagli inviati del GF VIP, hanno scoperto di questo particolare atteggiamento della ragazza…E non finisce qui, perchè a quanto pare di Giaele si continuerà a parlare, e lei se ne dovrà fare una ragione, in relazione a suo marito. Dalla rivista Nuovo parla anche l’ex moglie di Bradford Beck che ha spiegato che la relazione tra Giaele e l’uomo è nata quando lui era ancora sposato. Giaele è stata la sua amante.

Parla l’ex moglie del marito di Giaele

L’ex moglie di Beck ha ribadito dei concetti che tutti abbiamo compreso ormai da giorni. Spiega che la concorrente del Grande Fratello VIP 7 sta mentendo su questa storia dell’amore libero, nel senso che suo marito chiaramente non approva. Poi aggiunge anche che ha omesso un dettagli, non di poco conto. Quando Giaele ha conosciuto Bradford, lui era un uomo sposato.

Raggiunta dalla rivista Nuovo, l’ex moglie del ricco americano, oggi marito di Gioele ha spiegato: “Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. “

Poi sembra non avere dubbi anche sul fatto che il matrimonio sia finito per colpa della bella influencer italiana: “Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita.”