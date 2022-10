Iva Zanicchi offende la Lucarelli poi si scusa sui social

Con un post sui social, Iva Zanicchi dopo aver offeso Selvaggia Lucarelli si scusa. Ecco che cosa aveva detto la cantante

Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022, dopo una esibizione non troppo convincente, Iva Zanicchi come tutti i concorrenti del programma di Rai 1, ha ricevuto giudizi e voti da parte di chi è chiamato a fare questo, nello show del sabato sera. Non ha però gradito molto quello che alcuni giudici hanno detto e pensato, in particolare non sembra aver gradito il giudizio di Selvaggia Lucarelli e così, mentre si alzavano le palette, in almeno due occasioni, la Zanicchi ha offeso la giornalista. Le sue parole, nonostante il microfono fosse più basso, si sono sentite. E non è stato troppo difficile comprendere che cosa abbia detto la Zanicchi, voltandosi anche verso Samuel Peron e ridacchiando con lui. Il maestro di Ballando con le stelle non ha commentato, nonostante a fine puntata, Milly Carlucci avesse spiegato che erano in corso delle verifiche, dopo “una polemica social”. Ebbene si, devono essere come sempre i telespettatori a casa a far notare quello che succede in un programma che va in onda in diretta nonostante ci siano fior di autori a lavoro ( che possono rivedere video con audio decisamente migliori del pubblico a casa). La conduttrice quindi si è scusata senza entrare troppo nello specifico, dicendo che ci sarebbero state delle verifiche ma, visto che la puntata si è chiusa all’una, non c’è stato tempo per approfondire. La beffa è stata un’altra però: la stessa Iva che ha offeso in modo parecchio pesante la Lucarelli, ha conquistato il primo posto nella classifica, pare sia stata la più votata dal pubblico. Lo stesso che chiedeva provvedimenti contro di lei. Che strana la vita…

Le offese di Iva Zanicchi contro la Lucarelli

Iva Zanicchi si scusa con Selvaggia Lucarelli

Dopo la puntata la Lucarelli, sui social, ha spiegato che si aspetta delle scuse da parte di Iva Zanicchi e questa mattina la cantante, ammettendo di aver sbagliato, ha confermato di essersi scusata per quanto accaduto. “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria” ha scritto sui social la Zanicchi. Ma basta davvero scusarsi, dopo aver avuto un atteggiamento simile? Si può davvero giustificare sempre tutto?