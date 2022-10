Elenoire Ferruzzi finalmente racconta tutta la verità sul suo incontro con Attilio Romita

Elenoire Ferruzzi dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato ai vipponi del suo incontro con Romita...

Si è molto parlato in questi giorni di quello che sarebbe successo tra Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita qualche annetto fa. E ieri sera, con Alfonso Signorini, la Ferruzzi non si è molto sbilanciata anche se poi, ha raccontato ad altri concorrenti del Grande Fratello VIP 7, quello che è realmente accaduto. Ha specificato che si tratta di un evento di molti anni fa, tra i 15 e i 20 anni, ed è chiaro che per questo motivo Romita non lo ricordi. Perchè se lui è rimasto uguale, a parte i segni degli anni che passano, Elenoire è molto diversa dalla ragazza che era 20 anni fa. Parlando comunque con Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi, ha raccontato di questo famoso incontro.

Le rivelazioni di Elenoire Ferruzzi su Attilio

Finita la diretta, Charlie e Patrizia Rossetti hanno provato a capire qualcosa di più di questa situazione. E alla fine Elenoire si è sbilanciata: “Ragazzi si tratta di una cosa successa molti anni fa. In puntata non era il caso di dire tutto. Avevo 19 anni circa in quella foto che avete visto. Ero molto diversa. Sì come se fossi una persona diversa. “

E fin qui, nulla di nuovo. Poi la Ferruzzi ha deciso di sbilanciarsi un po’: “Particolari inediti? Dai Charlie ti prego. Se mi ha corteggiata? Sì, però non mi andava qui, non era il caso di dire. Poi era anche più giovane lui. Si tratta di 15/20 anni fa. Era un bell’uomo, parliamo di tanti anni fa, ma anche adesso sta bene.“

Stuzzicata dai suoi compagni di viaggio, alla fine la Ferruzzi ha aggiunto altri dettagli al suo racconto e ha spiegato: “Eravamo ad un evento bellissimo, pazzesco, me lo ricordo benissimo ancora. Io andai a questo evento bellissimo all’hotel Baglioni, avevo un abito molto bello. Ero lì perché facevo da immagine per un noto marchio di gioielli.“

E poi: ” Avevo dei gioielli pazzeschi e ti dico che mi hanno lasciato anche qualcosa di quella serata. Sono stati carinissimi. Avevo un contratto per tre anni. Se avessi voluto avrei potuto fare solo quello all’epoca. Comunque è stata una bella esperienza”.