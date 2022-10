Il Prati Gate divide i vipponi: se è una truffa, perchè non ci sono arresti?

Nella casa del Grande Fratello VIP non tutti pensano che Pamela Prati sia una vittima e il Prati Gate fa discutere

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 si è parlato ancora una volta del Prati Gate, o Pratiful...Pamela Prati ha ribadito la sua posizione e gli altri concorrenti sono stati chiamati a dire quello che pensano. C’è chi è rimasto fermo della sua idea, chi invece ha cambiato parere ascoltando le parole di Pamela. E poi c’è Attilio Romita che nel corso della puntata avrebbe voluto prendere la parola ma non ha avuto modo di farlo e così dopo la diretta, ha provato a spiegare le domande che avrebbe fatto a Signorini o a Pamela Prati per provarci a capire di più. Signorini, nel blocco dedicato a questa vicenda, aveva spiegato che c’è una indagine in corso, c’è il segreto istruttorio e che per questo non si possono fare i nomi. Un po’ strana come circostanza, se tra l’altro si dimostrerà vera l’indiscrezione lanciata da Dagospia, che vuole Eliana Michelazzo, una delle persone accusate dalla Prati, presente nella puntata di domenica di Verissimo per parlare del Prati Gate…

Ma torniamo alle parole di Attilio Romita nella casa del Grande Fratello VIP.

Romita ha spiegato che pensava di avere più spazio per parlare di tematiche serie, e che sarebbe stato interpellato maggiormente da Signorini, cosa che non è accaduta. E ha commentato con gli altri: “Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità. Dove sono le persone in galera? Ho visto scene da film horror come il video del compleanno. Quella clip era da brividi ragazzi.”

E ancora: “ Lei parla di truffa e come mai nessuno è finito nei guai? Se ci sono prove dovrebbero esserci già delle condanne. Se lei ha i nomi e i cognomi dovrebbe essere tutto così facile. Io non voglio fare il processo ad Alfonso e alle sue intenzioni. Perché ad un bravo conduttore può essere utile queste storia con Pamela.”

Ai vipponi tra l’altro non va giù che la Prati abbia una serie di privilegi: ” Poi le concedono tutto quello che vuole, la suite, il tonno. La sua storia sconvolge, ma mancano dei pezzi. Io le crederò quando vedrò quelle due persone con le manette.”