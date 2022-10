Un altro vippone rischia la squalifica ma si ferma subito: cosa è successo

Rischia grosso Luca Salatino nella casa del Grande Fratello VIP...

Nella casa del Grande Fratello VIP lunedì sera potrebbe arrivare una squalifica, dopo quanto successo giovedì. Come saprete infatti, si sta provvedendo a rivedere i video durante i quali Amaurys Perez avrebbe bestemmiato. Per il momento non è arrivata nessuna comunicazione, il che lascerebbe pensare che non ci sarà nessun provvedimento. Nella casa i concorrenti stanno molto attenti, lo spettro della bestemmia continua ad aleggiare. Ed è successo anche nelle ultime ore, quando i vipponi hanno messo in guardia Luca Salatino, invitandolo a stare calmo, perchè anche lui, come mostrano i tanti video che sono circolati in rete, sarebbe andato vicino alla bestemmia. Che cosa è successo di preciso?

Luca Salatino a un passo dalla bestemmia

Tutto è successo nel corso della festa di compleanno che è stata organizzata per celebrare Wilma Goich. “Oh ma aspetta un attimo!” – ha sbottato in cucina – “Mò stiamo a magnà porco dì“. L’ex tronista si è fermato prima che potesse rischiare davvero grosso, la squalifica era davvero a un passo. E così Charlie Gnocchi e George Ciupilan che sono intervenuti tempestivamente per far notare all’ex tronista di Uomini e Donne che deve stare più attento al linguaggio. “Non esagerare Luca“, le parole dell’ex collegiale; “Luca occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai“. In particolare Luca si era rivolto a Daniele dal Moro che forse stava facendo qualcosa che il vippone non gradiva. Per questa volta, nessun provvedimento, poi si vedrà.