Attilio Romita smaschera i giochini dell’immunità e fa impazzire i fan del GF VIP 7

Ancora una volta Attilio Romita smaschera i giochini nella casa del Grande Fratello VIP 7 e fuori...

Attilio Romita non si tiene un cecio in bocca. Lo sa bene il pubblico che segue con passione anche la diretta del Grande Fratello VIP 7 sul canale 55. Romita è un concorrente fortissimo di questo reality, il problema è che nel programma di Canale 5, lo spazio viene destinato a chi interessa al conduttore e agli autori, non a quello che succede realmente nella casa. Perchè di dinamiche ce ne sono, e anche tante. Romita ad esempio ieri sera, non solo si è inalberato per l’ennesima nomination, ma ha anche fatto notare come il giochino delle immunità è uno strumento in mano a chi muove le fila di tutto.

Andiamo per gradi. Dopo esser stato nominato per l’ennesima volta ( senza mai avere una immunità), Romita si è sfogato: “Io sono infastidito dalla stupidità delle persone. Perché uno mi deve dire ‘senti, tu non ti lavi, puzzi e io ti nomino’. Ma se tu mi dici ‘ti nomino perché le ciabatte fanno clap clap’, io ti mando a fan**lo da mo fino a quanto finirà il Grande Fratello.”

E ancora: “ Perché mi avete rotto i cog***ni. Anche perché a me non interessa di partecipare, di vestirmi da fatina o da maga o farmi dire che fumo troppe sigarette…”.

Il duro sfogo di Attilio Romita

Quello che Romita sospetta, è che molte delle dinamiche dei voti e delle nomination, siano anche influenzate dalle scelte fatte sia dai concorrenti, che decidono i preferiti della settimana, sia dalle due opinioniste, che salvano chi deve essere salvato. Ci è sembrato di aver compreso che ieri, Attilio, ce l’avesse in particolare con la scelta di Orietta Berti, che ha reso immune Charlie Gnocchi. Romita, prima di parlare faccia a faccia con Charlie, si è sfogato con la Fiordelisi e a lei ha detto: “E ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta… Appena vedono che uno sta a rischio ti danno l’immunità. E noi ci dobbiamo scannare come due cretini”.

L’ex mezzo busto del Tg1, non è uno che le manda a dire e successivamente ha parlato in camera da letto proprio con Charlie Gnocchi. Ha spiegato al suo compagno di viaggio: “Charlie, se non ti avessero messo in immunità saresti già fuori da qua, sei stato bravo a tessere una rete di relazioni utili ed efficaci, se fai una cacata ti mettono in immunità e sei apposto”. Non ha poi tutti i torti…