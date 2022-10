Luca Salatino stupisce tutti con una rivelazione: numeri shock per le donne della sua vita

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 arriva la rivelazione shock di Luca Salatino...Ecco che cosa ha raccontato

Luca Salatino è sicuramente uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini lo aveva presentato come uno dei tronisti più seguiti di Uomini e Donne, prendendo una grossa cantonata. Perchè diciamolo, nel programma di Maria de Filippi, il trono di Luca è stato parecchio moscetto, come succede ormai da anni a tutti i tronisti giovani. Luca però nel programma di Canale 5 l’amore lo ha trovato e visto che era quello lo scopo ultimo, possiamo dire che la sua esperienza sia stata più che positiva. Se come tronista qualche dubbio lo aveva lasciato, come concorrente del GF VIP, ha invece dimostrato di essere perfetto. Empatico al punto giusto, simpatico, no comodino, verace quanto basta, coatto e cafone all’occorrenza. Ma anche sensibile, onesto, leale e sincero, tutte doti che in un reality si vedono molto poco. Così sincero che nelle ultime ore, ha stupito tutti raccontando alcuni aneddoti della sua vita, che riguardando le donne che ha incontrato prima di fidanzarsi con Soraia.

La rivelazione shock di Luca Salatino al GF VIP 7

Luca continua a sentire molto la mancanza di Soraia e ieri, parlando con George, ha provato a fare un discorso serio sul suo passato: “Nel mondo in cui sono cresciuto non esistono parole. Sono cresciuto con persone di 30 anni più grandi di me e che non parlano. Gente che non usa le parole che vive con il pensiero ‘vince chi mena de più’. Ovvio che non è giusto però è il mondo in cui stavo. Qui però sto cambiando e sto a contatto con voi che siete diversi.“

Nel suo racconto ha poi rivelato: “Mi sono divertito ho conosciuto tante persone. Poi quando ho incontrato lei tutto è cambiato. […] Io nella mia vita sono stato con tante donne.”

E qui è arrivata poi la rivelazione inaspettata: “ Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una. Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Però quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. “

Oggi Luca ha occhi e cuore solo per Soraia e spiega: “Per lei farei tutto. Quando stiamo insieme non ci sta nulla. Un suo sorriso, un abbraccio mi cambia tutto. Lei mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Roma, andrei ovunque”.