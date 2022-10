Carolina Marconi sotto shock dopo la litigata Amaurys-Gnocchi: “Siete stati violenti”

I toni violenti nella casa del Grande Fratello VIP 7 hanno riacceso le paure di Carolina Marconi che dopo la litigata tra Gnocchi e Amaurys ha avuto una crisi

Se la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera non ha visto i concorrenti molto protagonisti ( per oltre un’ora e mezza Signorini ha invaso gli spazi con Marco Bellavia senza che i vipponi vedessero nulla), il post puntata si è infuocato. Nella notte in particolare c’è stata una furiosa lite tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. Al momento non sono ancora chiari i motivi di questa discussione, pare che Gnocchi si sia intromesso in un discorso che Perez stava facendo e la cosa lo ha mandato in bestia. Fatto sta che i due hanno alzato i toni e molti concorrenti hanno anche temuto che si arrivasse alle mani, tant’è vero che di questa litigata non ci sono immagini, la regia infatti, ha preferito non mostrare.

Tra le persone più colpite da quello che è successo, c’è stata Carolina che dopo la litigata ha deciso di parlare con Amaurys di quello che era accaduto.

Qui il resoconto della litigata tra Gnocchi e Perez

Lo sfogo di Carolina con Amaurys dopo la lite

Dopo che gli animi si sono un po’ calmati, Carolina ha deciso di spiegare ad Amaurys perchè si è sentita molto male nel vedere quella scena: “Quando hai usato quel tono… è troppo, non so come dirtelo. Il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male. Tu e Charlie siete stati violenti. Non voglio andare contro di te. Adesso stai usando un altro tono, ma quello di prima era esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce la voce e ha subito tanto“. Carolina infatti in passato, è stata vittime di violenze domestiche, che ha raccontato in diverse occasioni. E il fatto di aver visto uomini urlare in quel modo, le ha fatto ripensare a quei momenti drammatici che ha vissuto in prima persona.

Carolina, provando a spiegare ad Amaurys i motivi che l’hanno portata ad avere una crisi di pianto, ha spiegato: “Tu prima avevi un tono brutto. Fidati che mi hai fatto impressione. Io ho vissuto violenze fisiche e verbali. Ho detto per te ‘modera i toni’. Per questo ho detto che sei stato violento e aggressivo. Io ti voglio tanto bene, ma se tu vedi il video come parlavi…“. Carolina ha spiegato al suo amico cubano che nella casa non può parlare di questa parte della sua vita, per chi non lo sapesse c’è stato anche un processo con delle conseguenze penali.

Amaurys quindi si è scusato con Carolina, dicendole che invece a lui interessa molto quello che pensa e ha commentato: “Tu mi hai detto che sono violento e autoritario. Non è vero e sono cose diverse. Tu mi dici violento, ma non sai cosa è successo. Ho avuto un tono violento? E il suo non lo era? Come mai lo dici a me e basta? Perché io sono 1,94 e ho la voce grossa. Non sapevo che avessi subito violenza. “