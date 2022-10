Daniele sempre triste al GF VP crolla e svela i motivi: un passato di droga

In lacrime Daniele dal Moro racconta la sua storia nella casa del Grande Fratello VIP 7

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 , Daniele è stato richiamato, se così possiamo dire, da Alfonso Signorini che ha fatto notare la sua apatia nella casa. Anche Sonia Bruganelli ne ha sottolineato il poco entusiasmo invitandolo a darsi una svegliata. Lì per lì, Daniele c’è rimasto male, ha spiegato a Signorini che ha dei valori da rispettare, che non è in tv per litigare. Poi nella casa ha raccontato che pensa di lasciare il gioco, visto che non tutti lo comprendono. Poche ore fa però, parlando con i suoi amici, che ne hanno raccolto le confidenze, ha spiegato i motivi per i quali sembra essere sempre triste e anche le difficoltà che ha ad aprirsi con persone che conosce poco.

Daniele dal Moro spiega perchè sembra sempre triste

Parlando con i suoi compagni di viaggio nella casa del Grande Fratello VIP 7, Daniele ha spiegato che ha sempre cercato di farsi forza da solo, senza mai essere un peso per nessuno, inoltre ha ribadito che non si espone e non si racconta, perchè non vuole fare pena alle persone che ascoltano la sua storia. Ha raccontato: “un piccolo passo alla volta sono tornato a stare bene. Ho cercato di migliorare in tutto quello che facevo. Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene… migliorerò.“

E ancora: “Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto! Otto anni sono tanti. Sono triste perché nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso. E inoltre la persona che sono diventato non è quella che ero prima. Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così.“

Dalle sue parole si è capito molto anche di tanti atteggiamenti che abbiamo visto nella casa e non solo. Daniele quindi ha raccontato: “E quando mi dicono ‘avrai pure passato qualcosa di bello’, che ca**o gli dico? No! Che sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso.”