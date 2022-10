Elenoire si dichiara a Daniele dal Moro: c’è chi approva e chi ha qualche dubbio

Potrebbe nascere una nuova coppia nella casa del Grande Fratello VIP 7? I dubbi dei vipponi su Elenoire ed Daniele

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 non è ancora sbocciato un grande amore. In quasi tutte le edizioni c’è stata una coppia che ha fatto battere il cuore al pubblico che segue con passione il reality. Eppure questa nuova edizione del programma, non ha ancora la sua ship, quella con la s maiuscola. Potrebbero essere Elenoire Ferruzzi e Daniele dal Moro una delle prossime coppie? Difficile a dirsi. Mentre la Ferruzzi si è dichiarata, aprendo il suo cuore al vippone, Daniele pensa di lasciare il gioco, troppo amareggiato da quanto accaduto negli ultimi giorno. E nella casa, osservando i comportamenti di Elenoire, c’è chi pensa che sta per prendere un altro palo, dopo quello che è successo con Luca Salatino.

Pochi giorni fa, Elenoire ha raccolto le confidenze di Daniele, che con lei si è aperto e ha parlato del suo tormentato passato. Nelle ultime ore invece, parlando con Giaele, la Ferruzzi ha spiegato che ha capito di provare qualcosa per il bel vippone veronese. “Mi sono aperta con lui. Gli ho detto ‘il mio GF sei tu’. E lui mi ha guardata e mi ha detto ‘anche tu’. Se dovesse andare via preparati che mi verrà una crisi, questo è sicuro“ ha detto Elenoire parlando con Giaele e facendole capire che prova qualcosa per Daniele.

La reazione dei concorrenti all’avvicinamento tra Daniele ed Elenoire

Nella casa ovviamente, visto che c’è ben poco da fare, si commenta quello che succede tra i vipponi. E alcune signore hanno provato a comprendere quello che potrebbe accadere, Patrizia Rossetti ad esempio ha qualche dubbio e credere che Elenoire potrebbe avere un’altra amara delusione.

Se Giale ha raccontato di aver visto un seme che sboccia, qualcosa che nasce tra i due, la Rossetti invece, teme che la Ferruzzi si stia nuovamente illudendo.

“Non fa nulla di male certo, però il problema è che lei ci crede. Secondo me per lui è un’affettuosa amicizia, per lei invece è qualcosa di più. Perché lei ha fatto così anche con Luca. Quindi bisogna stare molto attenti secondo me” ha detto Patrizia parlando con altri concorrenti. E ancora: “Ok che ha bisogno d’affetto, ma secondo me bisogna andare cauti e non stravedere. Non bisogna vedere cose che non ci sono. Lei ieri è corsa a prendere la coperta per lui e l’ha coperto.“

La Rossetti ha quindi sentenziato: “Lei è molto amorevole, ma bisogna stare attenti. Perché secondo me Elenoire si illude anche facilmente. La capisco perché ha questo bisogno d’amore. Tutti abbiamo questo bisogno, ma lei ce l’ha in modo particolare per quello che ha vissuto. Direi che bisogna stare attenti, o meglio un ragazzo dall’altra parte deve fare attenzione”.