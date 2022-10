Alessandra Mussolini abbandona Tale e quale show 2022? Scoppia il caso

Minaccia di non esibirsi venerdì sera a Tale e quale show 2022 Alessandra Mussolini : ecco che cosa sta succedendo

E’ Davidemaggio.it a fornire qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere un vero e proprio caso. A poche ore dalla nuova puntata di Tale e quale show edizione 2022, il programma di Carlo Conti che venerdì scorso è stato visto da oltre 4 milioni di spettatori, scoppia il caso Alessandra Mussolini. La concorrente infatti, avrebbe al momento deciso di non esibirsi nella prossima puntata. Il motivo? Chi ha seguito la puntata di Tale e quale show in onda venerdì scorso, ha sicuramente visto anche le assegnazioni per la puntata del 28 ottobre. Alessandra Mussolini, dovrebbe interpretare Sophia Loren. E già venerdì sera non era sembrata molto entusiasta di questa assegnazione. Poche ore fa, il suo manager ha annunciato sui social che Alessandra potrebbe non essere presente nella prossima puntata di Tale e quale e con queste parole ha spiegato: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”.

Alessandra Mussolini rischia di non esibirsi a Tale e quale show?

Come dicevamo in precedenza, sul sito Davidemaggio.it si leggono altri dettagli di questa vicenda. Pare infatti che la Mussolini, questa mattina, abbia deciso di lasciare le prove dopo aver forse provato trucco e parrucco, rifiutandosi quindi di interpretare sua zia. Ma per quale motivo? La Mussolini per il momento non ha commentato la notizia e sarebbe interessante comprendere il perchè di questa scelta. Lo diciamo, perchè come hanno fatto notare in molti anche sui social, dopo la diffusione di questa news, la Mussolini in passato ha imitato sua zia. Si ricorda infatti, la sua esibizione a Domenica Live, con la Mussolini che in un bellissimo abito rosso, ballava sulle note di Mambo italiani, per un omaggio a sua zia. E questa volta che cosa ci sarebbe di diverso, perchè Alessandra, che ha spiegato che Sophia, è una grande fan del programma, non vuole imitare zia Loren?