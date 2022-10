Alessandra Mussolini non farà Sophia Loren a Tale e quale: “C’era un accordo”

Alessandra Mussolini spiega perchè ha deciso che non vestirà i panni di Sophia Loren a Tale e quale show

Ha fatto molto discutere ieri la notizia arrivata dai camerini di Tale e quale show, dove Alessandra Mussolini si è “ribellata” alla decisione di Carlo Conti e di tutta la squadra del programma di Rai 1. La concorrente di Tale e quale, venerdì sera, dovrebbe essere impegnata in una importante imitazione, vestire i panni di Sophia Loren, sua zia. Ma proprio ieri, il suo manager, aveva fatto sapere che la partecipazione di Alessandra Mussolini alla puntata di venerdì del programma di Rai 1 sarebbe stata a rischio. E poche ore fa, è stata proprio Alessandra Mussolini, via social, a spiegare il motivo per il quale non se la sentirebbe di vestire i panni di sua zia nell’esibizione per Tale e quale show 2022.

Alessandra Mussolini spiega perchè non se la sente di diventare Sophia Loren

“Allora la situazione è questa non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione…per una questione di responsabilità” sono state queste le parole di Alessandra Mussolini sui social. Parole molto precise che lasciando quindi intendere che questo accordo non è stato rispettato.

“Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre.” ha continuato Alessandra nel video che ha deciso di postare sui social.

E ancora: “Quindi ringraziando dio loro adesso lo hanno capito che io non intendo proprio farlo. Mi sono tolta proprio tutto. Oggi è lunedì, abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così. La situazione attuale è questa e non mi va di fare l’imitazione così questo è tutto”. Dalle parole di Alessandra però non è chiaro se scenderà comunque sul palco, facendo altro, oppure salterà questa esibizione.