Marco Bellavia portavoce di fan del GF VIP 7 chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi

Anche Marco Bellavia scende in campo e chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi

Ieri Marco Bellavia ha preferito restare a casa e forse “godersi” lo spettacolo dalla poltrona, insieme a suo figlio, ed essere lieto di non far parte di un gruppo come quello che abita la casa del Grande Fratello VIP 7. Non contenti di quello che è successo venti giorni fa, i concorrenti di questa edizione dello sciagurato reality di Canale 5, stanno inanellando una serie di figure barbine dopo l’altra. Nel mirino del pubblico, e anche giustamente, c’è adesso Elenoire Ferruzzi che ormai da giorni, quasi del tutto immotivatamente, ha preso di mira Nikita e vomita addosso a lei, quasi sempre alle sue spalle, tanta cattiveria da riempiere la casa del GF VIP sena sforzo. Frasi oscene del tipo “porti iella” o “ti ha fatto il malocchio” ripetute decine di volte nella casa, senza che nessuno sia intervenuto dall’alto, senza che un altro concorrente abbia detto alla Ferruzzi di aprire la bocca per dire cose sensate, non solo per dare un po’ di aria ai denti…E di perle, la Ferruzzi, ne ha regalate anche in giornata e in nottata. Dopo la diretta, il pubblico del Grande Fratello VIP 7 ha assistito a una delle scene più vergognose viste in un reality made in Italy. Una concorrente che passa, l’altra, in questo caso Elenoire Ferruzzi, che si volta e sputa al suo passaggio. Vergognoso. Delirante. Proprio di fronte a tutto questo, Marco Bellavia, che sa bene che cosa significhi essere vittima di quel branco di bulli, ha deciso di dire la sua, scendendo in campo sui social, e chiedendo a gran voce la squalifica di Elenoire Ferruzzi.

Le parole di Marco Bellavia sui social

Pochi minuti fa su Twitter, Marco ha scritto questo tweet

E poi ha commentato: “Elenoire ha detto anche:”Nikita porta sfiga” Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio.“