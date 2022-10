Nikita passa, Elenoire Ferruzzi sputa a terra: che vergogna al GF VIP 7 (VIDEO)

Elenoire Ferruzzi sputa a terra dopo il passaggio di Nikita: il video lascia senza parola, che vergogna

Sapete perchè sono belli i reality? Perchè mostrano tutto quello che siamo realmente, sia nel bene che nel male e purtroppo, per i concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello VIP 7, nel male. La scena orrenda alla quale il pubblico del GF VIP ieri notte ha assistito, è di quelle che dovrebbe far saltare ogni equilibrio. Se esistesse davvero un conduttore degno di tale nome, si farebbe una puntata monotematica su tutte le bestialità che una donna che vanta sensibilità come Elenoire Ferruzzi ha detto su Nikita. Dal darle della poco di buono alle accuse di portare iella e poi ieri notte si è toccato il fondo. Ma non esiste una giustizia, perchè il conduttore è lo stesso che non sa essere imparziale, l’opinionista è la stessa che osanna un personaggio che dovrebbe cadere nel dimenticatoio in tempo zero. E invece Elenoire Ferruzzi è in quella casa a fare il buono e il cattivo tempo, ma probabilmente per poco. Perchè lo scotto, lo pagherà anche lei caro. Il web dà tutto e toglie tutto e non dimentica. E l’ultimo video, che mostra la Ferruzzi sputare al passaggio di Nikita, non è solo osceno, è imbarazzante per la Ferruzzi, per la rete, per il programma, per tutto il pubblico. E sappiamo bene che non succederà nulla, inutile dirvi i motivi per i quali, lo sappiamo. Perchè è così, perchè la signora di City Life è protetta, perchè è la pupilla di Signorini, perchè è intoccabile. Resta da comprendere il motivo: sui social ormai tutti hanno preso le distanze da lei, continua a inanellare figuracce, si nutre di pane e cattiveria. Non è un esempio per i giovani, i meno giovani per comprendere certe tematiche avrebbero bisogno di più Andrea Nicole e Marie de Filippi e meno Elenoire Ferruzzi e Signorini, a buon intenditor, poche parole…

Tutto questo discorso per arrivare a quello che è successo stanotte. Abbiamo preso tempo perchè è una scena così squallida che ci vergogniamo persino a commentarla. Nikita che passa, la Ferruzzi che sputa, Antonino che ride senza condannare il gesto. Abbiamo speso anche troppe parole, vi mostriamo il video, con la piccola speranza che qualcuno, faccia qualcosa, per fermare tutto questo ( speranza che è sicuramente riposta male).

Elenoire sputa al passaggio di Nikita, Antonino ride