Elenoire Ferruzzi elogiata da Bruganelli e Signorini: peccato che la sua sia solo cattiveria, non coerenza

Che brutto percorso per la Ferruzzi nella casa del Grande Fratello VIP 7: cattiveria da tutti i pori

Ci tocca vedere un reality in cui il conduttore, alle 23,30 circa commenta un gesto di Elenoire Ferruzzi, definendo la vippona prima di empatia e facendo notare che forse un abbraccio a Nikita lo avrebbe potuto dare. E poi all’una circa, quando Sonia Bruganelli si desta dal suo sonno e commenta le gesta di Elenoire Ferruzzi etichettandola in modo positivo come una persona coerente e non falsa, e dicendo che ha fatto benissimo a non abbracciare Nikita, il nostro eroe cambia idea, e infischiandone di dover essere super partes, commenta “sono d’accordo”. Ecco signori e signore, questo è il Grande Fratello VIP, un reality dove il conduttore ha i suoi protetti, e in questa edizione la Ferruzzi è una di loro. Peccato che nell’atteggiamento di Elenoire, non ci sia nulla di coerente. E facciamo una precisazione: è vero, sarebbe stato stupido alzarsi e abbracciare Nikita e su questo siamo d’accordo. Il problema è che in un momento delicato come quello, non ha perso occasione per sputarle veleno addosso, cosa che ha fatto anche dopo in sede nomination, quando lei tra l’altro neppure c’era, arrivando anche a nominare George solo perchè è suo amico. Un vaticinio: “Ti pentirai amaramente di essere amico di una persona come Nikita“. E già del resto, da una che pensa che Nikita porti iella e faccia il malocchio, che cosa ti puoi aspettare?

Che delusione Elenoire Ferruzzi

Peccato che nessuno faccia notare le cose giuste al momento giusto. Ma del resto, se questa edizione del reality di Canale 5 è completamente naufragata, un motivo ci sarà. E l’atteggiamento di un conduttore che ha figli e figliastri, anche quest’anno, che non sa essere equilibrato e imparziale è la cosa più fastidiosa.

Per fortuna c’è il pubblico a casa, che si fa sentire e che ha un pizzico di voce con Giulia Salemi quest’anno in quello studio. E per fortuna ci sono i social, gli stessi che tutto danno e tutto tolgono e le cara Ferruzzi, la venditrice di balle che non vive a Citylife ma in una casetta come tante ce ne sono nelle zone popolari di Milano, dovrebbe ricordarselo. Perchè il mondo del web crea la diva, ma la distrugge se ne riconosce atteggiamenti infantili e cattivi. Un peccato perchè poteva essere una bella occasione per lei e per parlare della sua storia e invece ne sta uscendo nel peggiore dei modi possibili, senza rendersene neppure conto.