Anche lo staff di Nikita chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi: bullismo, odio, violenza

Lo staff di Nikita chiede in modo ufficiale al Grande Fratello VIP che Elenoire Ferruzzi venga squalificata

Forse la puntata di giovedì sera riserverà al pubblico di Canale 5, dei colpi di scena inaspettati? Difficile a dirsi perchè sono stare davvero rare le volte in cui, quello che il pubblico chiedeva a gran voce ( e in modo sacrosanto via social) ha trovato l’appoggi di Signorini e di tutta la squadra del Grande Fratello VIP. Certo, far finta di nulla di fronte a tutte le cattiverie che Elenoire Ferruzzi ha detto nella casa contro Nikita, sarà un po’ difficile. Lo stesso Marco Bellavia è sceso in campo sui social in difesa della sua ex compagna di viaggio. E ieri, anche lo staff della bella Nikita, ha fatto sentire la sua voce, sottolineando tutte le cose che la Ferruzzi ha detto sulla ragazza, cose molto molto gravi. Dal fatto che porti iella ( questione che ha risollevato anche durante le nomination invitando George ad allontanarsi da lei, ma nessuno sembra aver compreso il legame tra la iella e questo consiglio) alle critiche per il suo aspetto fisico. E poi, come non parlare di quello sputo, un atto vergognoso e squallido.

Lo staff di Nikita scende in campo e chiede la squalifica per Elenoire

Lo staff di Nikita quindi, ha chiesto sui social direttamente al GF di intervenire, elencando tutte le angherie subite in questo periodo da Nikita. Ecco le loro parole che si leggono sui social: “Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori increduli e indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita. “

Lo staff di Nikita ricorda che la Ferruzzi ha detto che “porta iella“, che è una “demente“, che è “limitata”, che “è rimasta sotto le droghe”. E poi frasi come “può morire davanti alla mia porta”, “ha una faccia di merda”, “la calpesto, le avrei dato un cazzotto”. Tutte frasi che i fan del GF VIP e di Nikita hanno messo insieme e hanno trovato nei tanti video che circolano in rete, cose dimostrabili quindi.

E ancora: “fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti e account, gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GF Vip e in totale contrasto, con le volgari espressioni usate, con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti.” La conclusione: “Queste Sono solo alcune delle parole e dei gesti connessi. Non se ne può più”. E la richiesta: “Chiediamo ufficialmente al Grande Fratello di prendere serissimi provvedimenti per alcuni concorrenti che hanno detto e posto in essere comportamenti potenzialmente qualificabili come reato, hanno incitato all’odio e alla violenza verbale e psicologica, hanno utilizzato bullismo nei confronti di Nikita”.