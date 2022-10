Elenoire Ferruzzi parla di baci con Daniele: “Con lui c’è stato molto altro”

Elenoire Ferruzzi questa volta non ci sta e spiega che tra lei e Daniele c'è stato qualcosa: ecco le ultime news dal GF VIP 7

Elenoire Ferruzzi questa volta non ci sta. E non vuole passare come la visionaria che ancora una volta, si è innamorata di un uomo che non la corrisponde. Dopo la forte discussione che c’è stata con Daniele dal Moro e il faccia a faccia tra i due, la Ferruzzi ha provato a spiegare ai suoi amici in casa, il motivo per il quale, è convinta che Daniele non stia raccontando la verità. Dalla parte di Elenoire, ci sono Giaele e Wilma, che dicono di aver visto baci e atteggiamenti equivoci tra Daniele e la Ferruzzi, cose che potrebbero in qualche modo giustificare le sensazioni che la donna ha avuto. Per l’ennesima volta quindi la Ferruzi ha cercato di spiegare ai vipponi, parlando con Antonella ed Edoardo in particolare, perchè loro non possono capire, sottolineando appunto, che non si è inventata una complicità che esiste.

“Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose toccamenti. Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me” ha detto la Ferruzzi. Immaginiamo che questo sarà uno degli argomenti caldi della puntata di stasera e che se questi atteggiamenti equivoci ci sono realmente stati, i video che lo dimostrano e che danno ragione alla Ferruzzi, non mancheranno. Daniele, dal canto suo, ha ribadito di essersi comportato sempre nel modo giusto e di non aver illuso nessuno, tanto da non avere nessun problema ad affrontare l’argomento, difendendo la sua posizione.

Elenoire Ferruzzi e le rivelazioni su Daniele

Dopo quello che è successo con Luca Salatino, la Ferruzzi non ci sta e questa volta vuole andare fino in fondo. “Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza” ha detto la milanese. Poi ha continuato: ” Allora perché io non metto in dubbio gli altri rapporti. Tutte le volte che io dico una cosa ‘però, forse, però’. Però che cosa? Voi non ci siete nei miei panni e non lo sapete. Appena dico che un uomo forse per me prova qualcosa voi subito non mi credete, perché? E invece su coppie che non esistono tutti zitti e fanno il tifo. Con me no, sono pazza ed è impossibile che un bel ragazzo possa essere attratto da me. Mi fate passare per pazza che mi affeziono alla prima carezza.”

La Ferruzzi, molto arrabbiata per quello che sta succedendo, si è scusata per i toni con i suoi amici nella casa e ha continuato a spiegare la situazione dicendo: “Ma poi lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale.“

Lo sfogo di Daniele contro Elenoire: volano paroloni

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire che cosa è successo e che cosa succederà dopo questo acceso scontro. Vedremo dei video che ci faranno capire maggiormente le ragioni di Daniele e quelle di Elenoire? Per chi fosse interessato: appuntamento alle 21,30 su Canale 5.