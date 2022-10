Wilma e Giaele contro Daniele: ha baciato Elenoire e l’ha illusa

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello VIP 7 scoppia il caos: Giaele e Wilma accusano Daniele di aver illuso Elenoire

In questi giorni, Giaele si sta spendendo molto per cercare di far tornare il sereno tra Elenoire e Daniele e a quanto pare anche per far capire alla sua amica che il Dal Moro da lei non vuole nulla, se non una bella amicizia. Ieri però Giaele, dopo l’accesa discussione che c’è stata in casa tra Daniele ed Elenoire, ha preso le parti della Ferruzzi, spiegando che se in qualche modo si è legata al veneto, forse illudendosi un po’, è stato perchè lui gliene ha dato modo. L’influencer infatti ha sottolineato che ci sono stati degli atteggiamenti poco chiari che Elenoire potrebbe aver frainteso. Dello stesso avviso è anche Wilma Goich che, parlando con gli altri concorrenti, ha confermato che tra Daniele ed Elenoire ci sono stati dei baci. Ora, per il vippone, queste tenerezze, potrebbero non aver significato nulla ( ed è molto probabile visto che anche con Edoardo si è scambiato baci a stampo a ripetizione nella casa) ma per Elenoire, potrebbero aver avuto un altro valore.

Baci e tenerezze tra Daniele ed Elenoire? Le parole di Giaele

“I baci in bocca ci sono stati e li ho visti! Non puoi negare perché ho visto. Baci a stampo e dormire insieme, lei può illudersi con queste cose“ ha detto Giaele a Daniele, cercando di spiegare il motivo per il quale Elenoire ha pensato che tra loro potesse esserci del tenero.

Giale poi ha continuato: “Lei si è arrabbiata perché tu la vedi solo come un’amica e lei vorrebbe altro. Però si è illusa perché qualcosa ci sarà stato. Io non ho visto te baciare altre, ma Elenoire sì. Così come non ho visto che tu dormivi con altre, ma con Ele sì. Quindi addirittura io pensavo stesse nascendo qualcosa“.

La replica di Daniele: mai detto che l’amavo, mai illusa

Il punto di vista di Daniele è però molto diverso da quello della bella influencer di Vittorio Veneto e si è molto infuriato ascoltando le sue parole: “Fatti i ca**i tuoi! Tu pensa alle tue cose che ne hai di gatte da pelare. Ho fatto un decimo di quello che tu stai facendo con Antonino. Non l’ho mai illusa non ho fatto nulla di strano. Non ho mai detto che l’amavo o cose esagerate.”

E ancora: “ Sono anche uno freddo di mio. A me non importa di cosa pensano fuori. A me dispiace perché pensavo di avere una persona valida, un’amica da portare fuori da qui. Quando perdi un’amicizia è sempre brutto, mi dispiace davvero. “

Il vippone spiega il suo punto di vista e lo fa con queste parole: “Però quando una cosa si incrina per me è finita davvero. Lei voleva passare tanto tempo con me e io avevo già limitato. Io cercavo anche di non stare solo con lei. Di notte rimanevamo soli in 3 o 4 e io chiamavo Edo per non restare solo con lei. Più di così cosa devo fare?”.

Wilma Goich bacchetta Daniele: ti sei esposto

A sostenere la medesima tesi di Giaele è stata anche Wilma Goich che ha ricordato a Daniele di tutte le ore passate sotto le coperte con Elenoire, facendogli notare che forse, senza rendersene conto, si è anche molto esposto. La Goich conferma le parole di Giaele e spiega di aver visto più volte Daniele ed Elenoire in atteggiamenti intimi: “Si stavano scambiando dei baci a stampo e li ho beccati. Qui dentro lei non aveva mai baciato nessuno e lo stesso lui. “

E poi ci sono le frasi che Daniele ha detto alla Ferruzzi, frasi che hanno illuso in qualche modo la donna: “Dai, lui le ha anche detto ‘tu sei il mio Grande Fratello’. Se tu vai a dire questo ad Ele capisci che poi si illude. Una volta lui voleva lasciare il GF e ha detto a lei ‘vieni via anche tu con me’. Capisci che ci sono stati dei fatti e quelli contano. In questo lui ha sbagliato ad esporsi“.